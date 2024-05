“Lilli Gruber mi ha offeso”. La risposta al Tg

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il giornalismo italiano è stato recentemente scosso da uno scontro acceso tra due figure di spicco del giornalismo: Enrico Mentana e Lilli Gruber. La disputa è iniziata con un ritardo nella programmazione che ha visto il Tg di Mentana protrarsi oltre il previsto, influenzando l’inizio del programma di Gruber, Otto e mezzo.

Enrico Mentana Vs. Lilli Gruber

Il tutto ha preso avvio lunedì 6 maggio, quando il telegiornale diretto da Enrico Mentana è andato ben oltre il suo slot orario abituale. La puntata, estesa a causa di notizie di rilievo come la prospettiva di pace in Medio Oriente e una tragedia locale, ha ritardato l’inizio di Otto e mezzo, il talk show serale condotto da Lilli Gruber.

Quest’ultima, visibilmente contrariata dal ritardo, ha iniziato il suo programma con una dichiarazione pungente: “Buonasera e benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”, un’affermazione che non ha tardato a suscitare reazioni.

Nella puntata successiva del suo telegiornale, Mentana ha affrontato la questione, spiegando le ragioni del prolungamento: “Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medio Oriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli”, ha dichiarato Mentana rientrando dopo la pubblicità a fine tg.

E poi a fine tg afferma: “Come ogni lunedì, siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete”, ha concluso, suggerendo che il ritardo fosse parte di un accordo preesistente con la direzione di La7.

La reazione di Mentana sui social

Enrico Mentana non ha accolto leggermente le parole di Gruber. Attraverso un post su Instagram, il direttore del Tg La7 ha condiviso i dati di ascolto, sottolineando come il prolungamento del telegiornale fosse una prassi non insolita e benefica anche per il programma successivo.

Mentana ha criticato duramente l’atteggiamento di Gruber, etichettando il suo commento come maleducato e inopportuno. Inoltre, ha espresso disappunto per il mancato sostegno dei vertici di La7, che non hanno preso posizione rispetto alle parole di Gruber, segnalando una possibile frattura all’interno della rete.

Ecco infatti che si legge sulla pagine del direttore: “Al tg ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente.

Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.

Enrico Mentana potrebbe lasciare La7 per Discovery?

L’acceso scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber ha messo in luce anche possibili cambiamenti significativi nel panorama mediatico italiano. Il recente incidente potrebbe infatti segnare una svolta nella carriera di Mentana, storico direttore del telegiornale di La7, che ora sembra contemplare seriamente l’idea di un addio alla rete.

Mentana ha pubblicamente espresso il suo disappunto per il mancato sostegno dei vertici di La7, criticando la loro inazione di fronte alle parole che ha definito “sprezzanti” da parte di Gruber. Questo incidente ha riacceso le voci di un suo possibile trasferimento, con l’ipotesi di un passaggio a Discovery che sta prendendo sempre più piede.

Discovery, infatti, è nota per il suo interesse a espandere la propria offerta informativa e Mentana, con la sua vasta esperienza e il suo seguito, sarebbe una risorsa preziosa per il canale.

Ecco infatti che su Repubblica si legge: “Lo scambio di accuse rischia di diventare il preludio di un divorzio fra il direttore del telegiornale e la rete di Urbano Cairo. Segno di una crescente insofferenza di cui si era già vociferato nel recente passato, senza tuttavia trovare conferme ufficiali. Non sarà che le sirene di Discovery, deciso a costruire sul canale 9 un polo informativo, hanno fatto breccia nel cuore di Mentana, da sempre attratto dalle nuove sfide?”.