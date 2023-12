Lilli Gruber ha dovuto dire addio alla mamma Herlinde, morta a 96 anni lo scorso martedì 19 dicembre a Egna, in provincia di Bolzano, città in cui viveva da diverso tempo. La giornalista le era molto legata, per sua stessa ammissione: “Grazie a lei sono diventata quella che sono”, aveva detto in una delle sue rare interviste tv, ai microfoni di Domenica In. I funerali della donna si celebreranno venerdì 22 dicembre alle ore 15 nella chiesa di San Nicola, sempre a Egna.

Lilli Gruber, addio alla mamma Herlinde Deutsch

La signora Herlinde Deutsch si è spenta all’età di 96 anni come riporta Adnkronos. La sua è stata una vita lunga ed esemplare per le sue figlie Lilli e Micki e per il fratello Windus, iniziata nel maggio 1927 a Brunico, in provincia di Bolzano. Così la giornalista ha dovuto dire addio alla madre, a cui era molto legata e per la quale ha speso parole bellissime in una delle rare interviste concesse a Mara Venier, nel salotto di Domenica In.

Di lei in quell’occasione aveva parlato come di una donna che è stata esempio e punto di riferimento, anche dal punto di vista professionale: “Sono molto legata al mio Südtirol. Dirò sempre grazie a mia mamma Herlinde, che ci sta guardando, e che mi ha insegnato ad amare le mie radici. Grazie a lei sono diventata quella che sono. I miei genitori hanno avuto ruoli diversi ma molto importanti per farmi crescere con una forte etica del lavoro. E anche con gioia: la mia ‘mammolina’ ama bere un buon bicchiere e finire la cena con un po’ di vodka!”.

Lilli Gruber aveva destato una certa preoccupazione quando lunedì 18 dicembre aveva saltato la consueta puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 dopo il telegiornale. Proprio il direttore del TG La7, Enrico Mentana, aveva anticipato ai telespettatori che la giornalista si sarebbe assentata per via di “motivatissimi impegni personali”.

Herlinde Deutsch Gruber, una donna emancipata

Lilli Gruber non ha parlato spesso della famiglia e delle questioni ad essa interne, ma per la mamma Herlinde ha sempre avuto un amore profondo che non ha mai nascosto, tessendo le lodi di una donna che oltre a essere madre è stata soprattutto un esempio di forza ed emancipazione, una vera ispirazione. Parole oggi comuni ma ai suoi tempi certamente dissonanti dai tipici contesti famigliari che relegavano le donne a un ruolo marginale, in famiglia come nel lavoro.

Sempre nell’intervista del 2019 a Domenica In, la giornalista aveva ribadito come la mamma Herlinde fosse una donna “molto aperta” per i dettami dell’epoca: “Da bambina, una volta, ho sentito una conversazione. Si pensa sempre che i bambini non ascoltino, non capiscano. E invece una volta ho captato una conversazione da mia nonna. A un certo punto sento mia madre che dice: ‘Questa stupidaggine che le ragazze devono arrivare vergini al matrimonio’. Avevo 11 o 12 anni e questa cosa mi è rimasta impressa. C’è un proverbio tedesco che dice ‘Vergine fino al matrimonio o fino alla tomba’. Mia madre diceva che era una cosa ingiusta e stupida. Mia madre era molto avanti e lo era anche mio padre”.