Fonte: IPA Kaleen rappresenta l'Austria all'Eurovision Song Contest 2024

Kaleen rappresenta l’Austria all’Eurovision Song Contest 2024. Una cantante e performer nonché “nipote d’arte” già nota nel suo Paese d’origine, dove ha lavorato sia come coreografa che con la sua voce, fondando persino la sua etichetta discografica. Bella e intraprendente, Kaleen partecipa alla gara con il brano We Will Rave, tutto da ballare.

Kaleen, una “nipote d’arte” dal grande talento

Classe 1994, Kaleen – pseudonimo di Marie-Sophie Kreissl – è nata a Wels ma cresciuta a Ried im Traunkreis, nell’Alta Austria. La sua passione per la musica è nata sin da bambina anche grazie all’influenza della nonna Hanneliese Kreißl-Wurth, che è una compositrice, paroliera e produttrice di brani folk e musica popolare tedesca tra le più conosciute e apprezzate di tutta l’Austria.

Il primo approccio con le arti performative risale a quando Kaleen aveva soltanto 2 anni, una bambina piccolissima con una spiccata passione per la danza che ha gareggiato anche a livello agonistico, aggiudicandosi un titolo nazionale. Ma il vero successo per la giovane artista è arrivato nel 2014 quando ha partecipato alla seconda edizione del talent Got to Dance, dove è riuscita ad arrivare quasi in finale.

Il lavoro di coreografa ha occupato gran parte della sua vita, lavorando anche come direttore artistico dell’emittente televisiva austriaca ORF in programmi come il talent Starmania. Parallelamente ha fondato la sua etichetta discografica – Wifi Records – con la quale nel 2023 ha pubblicato il singolo di debutto Too Good to Not insieme al primo album, Stripping Feelings.

Kaleen all’Eurovision 2024 (e non è la prima volta)

Kaleen è stata scelta lo scorso gennaio per rappresentare l’Austria all’Eurovision Song Contest 2024, ma non è la prima volta che ha a che fare con la celebre kermesse musicale. L’artista già dal 2018 è coinvolta nell’organizzazione dell’evento e del Junior Eurovision Song Contest (la versione per bambini), dove ha lavorato come cantante sostituta alle prove generali ma anche come direttore creativo e coreografa di alcune performance sul palco.

Con il brano We Will Rave la cantante e ballerina ha tutta l’intenzione di conquistare il pubblico internazionale dell’Eurovision, ancora una volta con un brano ballabile che si aggiunge a quelli di altre artiste in gara, come la cipriota Silia Kapsis tanto per citarne una.

“Come artista, credo che l’autenticità, la passione e la narrazione definiscano chi sono e cosa rappresento – ha detto in un’intervista al Daily Magazine -. Mi sforzo di creare musica che non solo risuoni con gli ascoltatori, ma rifletta anche le mie esperienze, emozioni e prospettive uniche. L’autenticità è al centro della mia arte. Credo nel rimanere fedele a me stessa e nell’esprimere la mia vera essenza attraverso la mia musica. Che sia attraverso testi accorati, melodie accattivanti o performance potenti, il mio obiettivo è connettermi con il mio pubblico a un livello genuino e sincero”.

E a proposito della sua canzone dell’Eurovision: “We Will Rave parla del bisogno di un luogo di rifugio quando il tuo cuore è spezzato e di trovarlo nella musica. Il rave è il luogo in cui gli outsider e le anime ferite vanno a guarire e risolvere i loro problemi attraverso la musica. È il mare del ritmo che lava via il dolore e ci dona la salvezza. We Will Rave risuona profondamente con me a livello personale. Come molti, ho vissuto momenti di angoscia e ho sentito il peso del mondo sulle mie spalle. Questa canzone riflette l’esperienza umana universale di cercare conforto e rifugio nella musica durante i periodi di difficoltà”.