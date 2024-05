Silia Kapsis è la giovanissima artista scelta per rappresentare Cipro all'Eurovision Song Contest 2024 con un brano che si ispira ai suoi idoli, come Rihanna e Ariana Grande

Silia Kapsis è la cantante che rappresenta Cipro all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Liar. Una giovanissima artista di appena 17 anni, nata e cresciuta a Sydney ma di origine greca e cipriota, che ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica già da bambina per poi spiccare il volo. Silia è anche ballerina e attrice e sembra avere tutte le carte in regola necessarie per raggiungere il grande successo internazionale.

Silia Kapsis, un talento dall’Australia a Cipro

Classe 2006, Vasiliki Silia Kapsis è un’artista proveniente da Sydney, città in cui è nata da papà cipriota – il cantante Giorgōs Kapsīs – e mamma greca – l’avvocata ed ex ballerina Despina “Rebecca” Saïvanidīs. La sua passione per la musica è nata quando aveva soltanto 4 anni e cresciuta in fretta, anche grazie agli studi con alcuni degli artisti più importanti del mondo dello spettacolo australiano.

A soli 11 anni è diventata la voce principale dell’Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC), ruolo che le ha permesso di esibirsi in alcuni dei più importanti eventi mondiali, inclusa una performance da solista per il trentesimo compleanno dell’attore Alex Russell, un evento esclusivo tenutosi a Los Angeles. Il debutto vero e proprio nel mondo discografico, però, è avvenuto anni dopo nel 2022 quando ha pubblicato Who I am?, singolo che ha scritto e composto da sola all’età di 12 anni. Da lì sono arrivati altri successi, come No Boys Alwaysed e Disco Dancer, ma anche l’ultimo brano Night Out, tutti e tre pubblicati nel 2023.

Parallelamente Silia Kapsis ha studiato danza, diventando una ballerina piuttosto apprezzata e lavorando con coreografi di fama internazionale sia in Australia che negli USA, ma anche recitazione. Con grande impegno e dedizione è riuscita a ottenere un ruolo nel cortometraggio Pearly Gates e ha anche lavorato a numerosi progetti televisivi per il canale Nickelodeon Australia diventando, infine, conduttrice di Nick News che le è valsa una nomination per il Premio Nickelodeon Kid’s Choice nel 2023.

Silia Kapsis all’Eurovision 2024 (dopo qualche polemica)

Quando il 25 settembre 2023 l’emittente televisiva cipriota CyBC ha annunciato che Silia Kapsis avrebbe rappresentato l’Isola all’Eurovision Song Contest 2024 finalmente si sono appianate le polemiche. Tutta colpa di una controversia precedente legata proprio alla selezione dell’artista in gara con la bandiera di Cipro che inizialmente avrebbe voluto il vincitore del programma Fame Story come rappresentante. Se non fosse che il programma viene trasmesso in Grecia e, come tale, avrebbe fatto sì che Cipro avesse un artista di origine greca e non cipriota come da regolamento.

Alla fine la scelta è caduta su Silia Kapsis che, diciamolo, è riuscita a mettere tutti d’accordo. L’artista gareggia con il brano Liar, scritto dal compositore greco Dīmītrīs Kontopoulos, già autore di diverse canzoni dell’Eurovision tra cui Last Dance di Stefania Liberakakis e Shady Lady di Ani Lorak. Nel podcast ufficiale della kermesse, la cantante ha ammesso di aver provato per mesi la sua canzone mentre correva sul tapis roulant, proprio per abituarsi a cantare e muoversi ballando allo stesso tempo. Le sue ispirazioni sono da ricercare nel pop contemporaneo e nell’R&B, con artisti del calibro di Ariana Grande e Michael Jackson, ma anche Jennifer Lopez e Rihanna.

Arrivata a Cipro dalla sua città, Sydney, ha ammesso: “[Ho avuto] letteralmente la migliore accoglienza di sempre. Sono tutti super, super gentili. Mi sono divertito moltissimo. [Ho fatto] molte interviste… E ho filmato qui il video musicale, che è stato davvero interessante, per la mia canzone per l’Eurovision”.