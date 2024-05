Eurovision 2024, la lista dei cantanti e delle canzoni

Gli artisti e le artiste dell'Eurovision Song Contest 2024 si esibiranno in 2 serate per arrivare alla finale: ecco tutti i cantanti e le canzoni che ascolteremo

Fonte: Getty Images Eurovision 2024, la lista dei cantanti

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2024, l’evento musicale che quest’anno si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio e che vedrà gareggiare 37 nazioni in uno spettacolo che ci regalerà tanta musica e colpi di scena. Due i gruppi di semifinalisti che si esibiranno in due serate per arrivare alla finale, in cui si aggiungeranno i 5 artisti che rappresentano i Big 5, le cinque nazioni qualificate di diritto insieme alla Svezia, Paese ospitante. Ecco tutti i cantanti e le canzoni che ascolteremo.

“Eurovision 2024”, i Big 5

L’Eurovision di quest’anno, come sempre, apre le porte a serate di grande fermento musicale, con 37 nazioni che gareggeranno per aggiudicarsi un posto in finale, programmata per sabato 11 maggio. A non doversi preoccupare di combattere per il proprio posto, 6 nazioni.

Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, infatti, sono le Big 5 che entrano di diritto nella fase finale della competizione, ma che parteciperanno comunque allo spettacolo durante le due semifinali esibendosi con la propria canzone. Insieme a loro anche la Svezia, nazione che quest’anno ospita l’evento.

Ecco i cantanti e le canzoni che hanno già accesso alla finale:

Italia : Angelina Mango con La noia

: Angelina Mango con La noia Germania : Isaak con Always On The Run

: Isaak con Always On The Run Regno Unito : Olly Alexandercon Dizzy

: Olly Alexandercon Dizzy Francia : Slimane con Mon amour

: Slimane con Mon amour Spagna : Nebulossa con Zorra

: Nebulossa con Zorra Svezia: Marcus & Martinus con Unforgettable

“Eurovision 2024”, i cantanti semifinalisti

La prima semifinale, programmata per martedì 7 maggio, vedrà i finalisti di diritto di Germania, Regno Unito e Svezia esibirsi insieme al primo gruppo di semifinalisti:

Cipro : Silia Kapsis con Liar

: Silia Kapsis con Liar Croazia : Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim Irlanda : Bambie Thug con Doomsday Blue

: Bambie Thug con Doomsday Blue Lituania : Sylvester Belt con Luktelk

: Sylvester Belt con Luktelk Polonia : Luna con The Tower

: Luna con The Tower Serbia : Teya Dora con Remonda

: Teya Dora con Remonda Ucraina : Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

: Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria Australia : gli Electric Fields con One Milkali (One Blood)

: gli Electric Fields con One Milkali (One Blood) Azerbaigian : Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə apar

: Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə apar Finlandia : Windows95Man con No Rules!

: Windows95Man con No Rules! Islanda : Hera Björk con Scared of Heights

: Hera Björk con Scared of Heights Lussemburgo : Tali con Fighter

: Tali con Fighter Moldavia : Natalia Barbu con In The Middle

: Natalia Barbu con In The Middle Portogallo : Iolanda con Grito

: Iolanda con Grito Slovenia: Raiven con Veronika

Giovedì 9 maggio, invece, vedremo l’ultima parte dei semifinalisti in gara:

Albania : Besa con Titan

: Besa con Titan Armenia : i Ladaniva con Jako

: i Ladaniva con Jako Austria : Kaleen con We Will Rave

: Kaleen con We Will Rave Cechia : Aiko con Pedestal

: Aiko con Pedestal Danimarca : Saba con Sand

: Saba con Sand Malta : Sarah Bonnici con Loop

: Sarah Bonnici con Loop Svizzera : Nemo con The Code

: Nemo con The Code Belgio : Mustii con Before the Party’s Over

: Mustii con Before the Party’s Over Estonia : i 5miinust e i Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

: i 5miinust e i Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Georgia : Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

: Nutsa Buzaladze con Fire Fighter Grecia : Marina Satti con Zari

: Marina Satti con Zari Israele : Eden Golan con Hurricane

: Eden Golan con Hurricane Lettonia : Dons con Hollow

: Dons con Hollow Norvegia : i Gåte con Ulveham

: i Gåte con Ulveham Paesi Bassi : Joost Klein con Europapa

: Joost Klein con Europapa San Marino: i Megara con 11:11

Insieme a loro, durante la serata ascolteremo anche i finalisti per Francia, Italia e Spagna.

Dove vedere “L’Eurovision Song Contest 2024”

È possibile seguire l’Eurovision Song Contest 2024 grazie alla diretta sulle reti Rai e allo streaming su RaiPlay. Le semifinali del 7 e del 9 maggio partiranno alle ore 21:00 su Rai2, commentate da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La finale di sabato 11 maggio, invece, potrà essere seguita su Rai1 a partire dalle 20:40.