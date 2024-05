Fonte: Getty Images Marina Satti, la rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 2024

A rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest 2024 è Marina Satti: un’artista estremamente capace, la cui musica affonda le radici nelle antichissime tradizioni folk greche, senza rinunciare a quel tocco di modernità che la rende tanto orecchiabile. La sua carriera è cominciata nel 2012, ed è una cantante, produttrice discografica e attrice teatrale greca. Alla competizione porta la canzone Zari. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Marina Satti, la cantante della Grecia

Nata ad Atene il 26 dicembre 1986, Marina Satti è cresciuta a Candia, nell’isola di Creta. Con cittadinanza sudanese – il padre è sudanese, la madre è greca – sin da giovanissima si è appassionata alla musica, prendendo lezioni di piano e di canto lirico durante il liceo. Inizialmente Marina ha studiato architettura all’Università Tecnica Nazionale di Atene – non si è mai laureata – e solo successivamente, nel 2008, ha conseguito il diploma in monodia lirica con lode e primo premio, dopo aver studiato con il baritono greco Panos Dimas. Grazie a una borsa di studio, è riuscita a studiare al Berklee College of Music di Boston, tra le scuole di musica più prestigiose al mondo, dove ha completato due semestri in composizione jazz.

Attivista per i diritti delle donne, spesso usa la musica come strumento di sensibilizzazione per temi importanti, tra cui l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Nella sua prima intervista come rappresentante della Grecia all’Eurovision 2024, la Satti ha detto: “Vorrei che il mio progetto fosse contemporaneo e che rappresentasse la mia generazione e la “nuova” Grecia, al di là degli stereotipi che gli europei hanno su di noi, ma anche che fosse attuale affinché possano ballare e identificarsi con il brano”. Riguardo alla competizione, ha ammesso di non sentirsi stressata. “Mi sento come se stessi facendo comunque quello che faccio nella mia vita: fare musica”.

Cosa canta Marina Satti all’Eurovision Song Contest 2024

All’Eurovision Song Contest 2024, Marina Satti porta Zari in rappresentanza della Grecia, competizione in cui sfida la nostrana Angelina Mango, che ha vinto Sanremo 2024. Il brano è un successo: ha conquistato il disco d’oro, il disco di platino, oltre 2 milioni di streaming certificati. Questi traguardi la rendono la canzone greca più venduta nella storia del festival. Composta da Marina Satti, OGΕ, Nick Kodonas, Kay Be, Jay Stolar, Gino The Ghost e Jordan Palmer (VLOSPA e Solmeister per i testi), Zari è in lingua greca, ma ci sono delle frasi in lingua inglese.

La canzone, in effetti, è stata definita come un successo commerciale sin dalle primissime ore di pubblicazione: in poco meno di una settimana, Marina Satti è riuscita ad aggiudicarsi il certificato oro dalla IFPI Greece. Zari è una dedica d’amore, e la sua sonorità è pronta a conquistare tutti. “Faccio finta di dimenticare il tuo nome, e tutto cambia intorno a me all’improvviso, dove ci porterà il vento?”. Il tema principale è la fortuna. Dal primo singolo, nel 2012, ovvero Ena kalokaipi, ad oggi, la Satti di strada ne ha fatta, e ora è pronta a conquistare la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. Con un pizzico di fortuna, ovviamente.