Fonte: IPA Joost Klein

Cosa è successo a Joost Klein, il cantante che rappresenta l’Olanda all’Eurovision Song Contest 2024? Se lo chiedono tutti da quando, venerdì pomeriggio, l’artista è salito sul palco in vista delle prove ufficiali prima delle seconde semifinali, ha salutato ma poi è andato via senza esibirsi. Si dice che possa essere finito sotto indagine per un incidente non meglio specificato.

Joost Klein dell’Olanda è scomparso

È arrivato all’arena di Malmo per le doverose prove richieste prima dell’esibizione riservata alle giurie di qualità, i cui voti contribuiranno a definire il punteggio finale del concorrente. Ma poi, di Joost Klein, che all’Eurovision 2024 rappresenta l’Olanda, si sono perse le tracce. Il cantante, che avrebbe dovuto essere quinto in scaletta, non ha fatto la propria performance, sostituito dagli artisti successivi: Israele, Lituania e Spagna.

Sulla sua assenza si sta speculando molto. L’ente organizzatore dell’evento, l’European Broadcasting Union (EBU) ha fatto sapere: “Stiamo attualmente indagando su un incidente che ci è stato segnalato e che coinvolge l’artista olandese. L’artista non farà le prove fino a nuovo avviso. Non abbiamo ulteriori commenti al momento e aggiorneremo a tempo debito”. Ma se Klein vuole arrivare in finale – così come consentitogli dal televoto – deve necessariamente esibirsi nella serata di venerdì.

Il caso è diventato subito virale. I media olandesi affermano che Klein era presente alla parata delle bandiere e che tutti i suoi oggetti di scena fossero già pronti sul palco per le prove. Il quotidiano tedesco De Telegraaf cita voci secondo cui il cantante avrebbe voluto fare una dichiarazione sul palco, ma che l’idea sia stata rifiutata dall’EBU.

Ancora problemi per l’Israele all’Eurovision

Persino l’autorevole network britannico BBC si è interessato alla questione, ipotizzando che la causa dell’allontanamento di Joost Klein sia da ritrovarsi in qualcosa accaduto dietro le quinte. L’olandese avrebbe dovuto esibirsi subito prima di Eden Golan, la cantante d’Israele, con la quale si era percepita una certa tensione durante la conferenza stampa del giorno prima, quando i due concorrenti erano seduti uno di fianco all’altra.

Che ci sia stato un litigio tra i due? Che Klein abbia in qualche modo attaccato la collega israeliana? O che fossero le sue dichiarazioni sul palco a riguardare la guerra nella striscia di Gaza? Ricordiamo, argomento tabù. L’EBU ha vietato l’ingresso nell’arena a qualsiasi simbolo o bandiera palestinese, affermando che solo i vessilli degli stati in gara sono accettati dal regolamento (ma le proteste proseguono all’esterno e per le strade di Malmo).

Klein, in ogni caso, non sarebbe l’unico a mostrare insofferenza nei confronti di Eden Golan. Sta facendo il giro del web il video che mostra Marina Satti, la cantante della Grecia, sbadigliare forzatamente e palesemente mentre parla la collega israeliana. Un gesto sulla quale né l’organizzazione né la diretta interessata si sono espresse, ma che gli utenti del web hanno interpretato come uno sfottò alla rappresentante d’Israele.

Nel frattempo, Angelina Mango a modo suo prova a riportare la pace in Svezia, cantando a sorpresa Imagine, il brano di John Lennon che auspica un mondo migliore, privo di guerre, in cui tutti gli uomini possano vivere in armonia.