Eden Golan all’Eurovision 2024, chi è la cantante d’Israele

Fonte: IPA Eden Golan

All’Eurovision 2024 c’è anche la Isreale, rappresentato da Eden Golan. Un talento precoce, che fin da giovanissima ha partecipato a show e talent, facendosi conoscere subito dal grande pubblico. In gara con il brano Hurricane, la sua esibizione è stata al centro di contestazione per via della guerra in corso tra il Paese che rappresenta e Hamas. Ma scopriamo di più sul suo conto.

Chi è Eden Golan, all’Eurovision 2024 per Israele

Eden Golan è nata il 5 ottobre 2003 a Kfar Saba, a Israele, ma ha origini russe. L’artista ha infatti vissuto la sua infanzia tra Mosca, in Russia e l’Israele. Un talento notevole, reso noto al grande pubblico sin da giovanissima. Il suo primo singolo, Sčast’e, risale infatti al 2015. Il brano ha consacrato l’iniziato della sua carriera musicale facendole guadagnare il quinto posto al Junior EuroSong.

Nel 2018 ha partecipato alla versione russa del talent The Voice Kids. Dopo l’esperienza del talent, ha collaborato con il polistrumentista israeliano Yinon Yahel. Nel 2023 ha deciso di partecipare alla manifestazione HaKokhav HaBa L’Eurovizion, il processo di selezione ufficiale in Israele per decidere il rappresentante del paese all’Eurovision Song Contest 2024. Il 6 febbraio 2024 è stata proclamata vincitrice, ottenendo così il diritto di rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia.

In aggiornamento