Fonte: IPA Saba

Saba è una talentuosa cantante ma non solo. Lavora infatti come modella ed è anche un’imprenditrice. È stata scelta per rappresentare la Danimarca all’Eurovision 2024 ed ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Saba

Il brano scelto per salire sul palco dell’Eurovision 2024, così da giocarsi le proprie carte per la vittoria finale in favore della Danimarca, è Sand. Di origini etiopi, il suo nome completo all’anagrafe è Anna Saba Lykke Oehlenschlæger.

La musica non è stata la sua prima passione o professione, tutt’altro. Da giovanissima si è infatti cimentata nel calcio, per poi iniziare a sfilare in passerella. Questi sono però i suoi impieghi più in vista. Sappiamo che ha anche venduto prodotti per lo sbiancamento dentale.

Lo scorso anno, in qualità di attrice, ha poi sostituito sua sorella a teatro, interpretando Dionne per la prima del musical Hair a Copenaghen. Quella dell’Eurovision è per le una sfida che ha dell’incredibile. Si può dire, infatti, come Sand sia il suo primo singolo in assoluto. Lei è l’interprete del brano ma non l’autrice. Il tutto è stato creato a sei mani da Jonas Thander, Melanie Wehbe e Pil Kalinka Nygaard Jeppesen. Per quanto riguarda il senso del testo, invece, proprio lei ha spiegato come si voglia esprimere la sensazione di totale perdita di controllo. Ciò attraverso la metafora della sabbia che scivola, cadendo dalle mani.

Sarà in gara contro la nostra Angelina Mango, tentando di conquistare la quarta vittoria della storia per la Danimarca. Il Paese ha trionfato nel 1963 con Dansevise, nel 2000 con Fly On The Wings Of Love, e nel 2013 con Only Teardrops. Vittoria o meno, proverà di certo a fare meglio del 14esimo posto di Reiley nel 2023.

È stata confermata a gennaio 2024 tra i partecipanti del Dansk Melodi Grand Prix. Si tratta del festival che viene sfruttato per decidere chi rappresenterà la Danimarca all’Eurovision. Dopo un mese, il 17 febbraio, ha preso parte all’evento e il voto combinato di pubblico e giuria l’ha premiata come vincitrice.

Vita privata

Saba è molto aperta con il pubblico per quanto riguarda la sua vita sentimentale. È dichiaratamente lesbica ed è stata impegnata in una relazione con l’imprenditrice danese Lærke-Maria Schmidt. Una storia che ormai appartiene al passato. È infatti fidanzata con Aviaja Larsen attualmente.

Non c’è però soltanto spazio per la vita sentimentale nel racconto privato che Saba ha fatto di sé nel corso del tempo. Nel 2018 infatti le è stato diagnosticato un disturbo bipolare di tipo 1, come ha spiegato. Tutto ciò l’ha costretta a vivere due anni di ansie ospedaliere, con ricoveri ripetuti fino al 2020.

Ha trovato la forza di spiegare nel dettaglio questo aspetto della sua vita nel documentario autobiografico Min sindssyge tvilling. Tutto ciò l’ha poi portata a essere nominata ambasciatrice della Danish Depression Association, avendo aperto una finestra sul suo dolore emotivo giovanile. Da adolescente, infatti, ha praticato autolesionismo.