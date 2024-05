Carlo ha il cancro. Condizioni di salute del Re. Si consola col patrimonio da 770 milioni

Carlo ha aspettato decenni per diventare Re e quando finalmente è stato incoronato si è ammalato di cancro un anno dopo. Anche se al gala, dove è andato senza Camilla, ha conquistato tutte le ospiti. Poi può senz’altro consolarsi dal punto di vista finanziario, infatti è diventato più ricco di sua madre Elisabetta II.

Carlo è più ricco di sua madre Elisabetta

Secondo il Sunday Times Rich List del 2024 il patrimonio personale di Re Carlo ammonta a 770 milioni di dollari, rendendolo la 258esima persona più ricca del Regno Unito. Il suo conto sarebbe aumentato di 12 milioni di dollari dall’ultima volta che la lista è stata aggiornata, nel 2023.

Carlo dunque è più ricco di sua madre, la Regina Elisabetta II, il cui patrimonio al momento della sua morte nel settembre 2022 ammontava a 468 milioni di dollari. Anche se il Sovrano ha saputo far fruttare le sue proprietà e i suoi beni, non raggiunge la favolosa ricchezza del suo figlioccio, Hugh Grosvenor, il Duca di Westminster, che è anche il padrino di George, il figlio di William e Kate Middleton e futuro Re. Il suo patrimonio tocca i 12,8 miliardi di dollari e a breve sposerà la sosia della Principessa del Galles.

Tornando a Carlo, Sua Maestà ha rimesso in sesto la sua fortuna dopo il divorzio da Diana che gli è costato 21 milioni. Ed è riuscito a farlo risparmiando i profitti ricevuti dal Ducato di Cornovaglia che ora è passato a William.

“È diventato prudente nel mettere da parte un po’ di soldi dal Ducato dopo quella distruzione [di capitale]”, ha detto un ex aiutante, riferendosi ovviamente al divorzio. “Non stiamo parlando di grandi somme – diverse decine di milioni, non di più. Ci sono state insinuazioni secondo cui Camilla avrebbe portato una bella quantità di denaro dopo il matrimonio, ma in realtà non è corretto”.

Insomma, Carlo ha messo a posto le finanze sfruttando meglio le entrate dal Ducato di Cornovaglia, Il Re ha aumentato i profitti annuali del ducato del 42,6% portandoli a oltre 31 milioni di dollari tra il 2011 e il 2022, mentre ha ricevuto oltre 268 milioni di dollari tra il 2012 e il 2022.

Inoltre il Sovrano può contare sulla tenuta di Sandringham nel Norfolk e sul castello di Balmoral in Scozia che sono considerati i suoi beni più preziosi, con i terreni agricoli di prima qualità intorno a Sandringham stimati in un valore di oltre 360 ​​milioni di dollari. Carlo possiede anche molte altre proprietà, tra cui Highgrove House nel Gloucestershire, in Inghilterra, e una casa in Galles.

Carlo conquista tutti a teatro

Intanto, accantonati per una sera la malattia e i problemi con Harry, Carlo è stato il protagonista di una serata sfavillante alla Royal Opera House dove ha assistito a uno spettacolo di gala organizzato in omaggio a Sir Antonio Pappano, il direttore musicale dimissionario del teatro.

Al termine dello spettacolo, Carlo è salito sul palco dove ha raggiunto Pappano e ha incontrato gli artisti che si sono esibiti e ha conquistato tutti. Il Re è apparso sereno e in buona forma, malgrado il cancro. I medici sono positivi sulle sue condizioni di salute, come riportato dal comunicato che il Palazzo ha emesso in occasione del suo ritorno ai doveri pubblici.

“Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora che il Re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico. I prossimi impegni saranno adattati ove necessario per ridurre al minimo eventuali rischi per la salute di Sua Maestà.”