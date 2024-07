Re Carlo, ultime notizie. La lettera segreta sul destino di Harry

Mentre Carlo e Camilla si trovano in Scozia per la tradizionale Holyrood Week o Royal Week, una lettera segreta della Regina Elisabetta contenente alcune disposizioni fondamentali potrebbe diventare lo strumento per risolvere la questione di Harry e di Meghan Markle e il loro tormentato rapporto con la Famiglia Reale.

La lettera segreta di Elisabetta su Harry che potrebbe cambiare tutti

Come è noto, Carlo sta cercando in tutti i modi di riconciliarsi con Harry. È persino disposto a volare in California per vedere il figlio e i suoi nipoti Archie e Lilibet, malgrado abbia un cancro. Un viaggio lungo e faticoso, contestato da William e Camilla che sono contrari al fatto che il Re si sottoponga a un tale sforzo.

Tutto questo perché Harry è reticente a portare i bambini in Gran Bretagna, avendo perso la protezione della polizia in quanto non più membro attivo della Famiglia Reale. Certo, poi c’è anche Meghan Markle che ostacola il ritorno del marito a Londra, visto che lei non ci vuole più mettere piede e non permetterà ai suoi bimbi di viaggiare senza di lei, anche se accompagnati dal padre.

Ma la lettera segreta della Regina Elisabetta potrebbe dissolvere almeno un ostacolo, quello della sicurezza. A quel punto i Sussex perderebbero la scusa principale, usata fino ad ora, per non tornare con Archie e Lilibet in Gran Bretagna. E la loro presenza in agosto a Balmoral non sarebbe poi del tutto impossibile. Ma vediamo cosa dice questa missiva tenuta nascosta fino ad ora.

In questo documento Elisabetta II dichiara che la sicurezza di Harry e della sua famiglia deve essere prioritaria. La Regina riteneva un imperativo categorico che il nipote, sua moglie Meghan e i loro figli avessero una protezione “efficace”, anche se si erano dimessi dagli incarichi reali. La lettera era inclusa nei documenti presentati al tribunale londinese che doveva decidere della scorta dei Sussex.

Dopo il famoso “Sandringham Summit”, Sir Edward Young scrisse a Sir Mark Sedwill, l’allora Segretario di Gabinetto, per spiegare cosa era stato deciso. La lettera apparsa nei documenti del tribunale lo scorso dicembre rivelava che Sir Edward, che scrisse per conto del Palazzo, sosteneva il mantenimento di una sicurezza effettiva per Harry e Meghan.

Sir Edward scrive per conto della Regina nella lettera: “Durante la loro permanenza nel Regno Unito, il Duca e la Duchessa del Sussex si aspettano di partecipare a impegni pubblici in rappresentanza di enti di beneficenza e cause a loro care. Questi impegni non saranno più formalmente intrapresi per conto di Sua Maestà ma, dato il profilo del Duca e della Duchessa del Sussex, ci aspettiamo che attirino comunque l’attenzione del pubblico. Garantire la sicurezza del Duca e della Duchessa del Sussex è di fondamentale importanza per Sua Maestà e la sua famiglia”.

Harry non può più rifiutare l’invito di Carlo a Balmoral

Dunque, stando alle volontà di Elisabetta Harry e Meghan hanno diritto alla stessa protezione degli altri membri della Famiglia Reale. Quanto scritto nella lettera della Regina contraddice la sentenza del tribunale che ha invece negato ai Sussex la scorta pubblica. Ma se Carlo lo volesse, potrebbe applicare le disposizioni di sua madre.

Con questo atto Harry e Meghan perderebbero la loro più valida giustificazione per non tornare in Gran Bretagna. Infatti, spesso hanno declinato gli inviti del Re perché privi di una protezione efficace, mettendo in pericolo i loro figli. Ma con questa lettera della Regina la questione verrebbe definitivamente risolta e niente di concreto, se non la loro personale volontà, vieterebbe a Harry, Meg e bimbi di trascorre qualche giorno a Balmoral in agosto.

Carlo in Scozia con Camilla

Mentre si definiscono i piani per i prossimi mesi estivi, Carlo continua incessante il suo lavoro. Con Camilla è in Scozia per la Holyrood Week. Al primo evento in programma, la Regina consorte si è presentato con uno dei suoi tipici soprabiti ricamati, color celeste, con ampio cappello coordinato.

Fonte: IPA

Le Loro Maestà sono apparse un po’ rigide all’inizio della cerimonia. Forse Carlo è stanco o ha semplicemente bisticciato con sua moglie. A sciogliere il gelo ci pensa Sofia di Edimburgo e suo marito Edoardo, fratello minore del Re.