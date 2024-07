Re Carlo, ultime notizie. Sgarro a Camilla, William licenzia sua sorella

Fonte: Getty Images Camilla

Re Carlo deve placare sua moglie Camilla che è andata su tutto le furie dopo che ha scoperto che William ha licenziato sua sorella Annabel Elliot, malgrado sia sul libro paga della Monarchia da almeno 20 anni.

William licenzia la sorella di Camilla

William ha quindi messo alla porta la sorella di Camilla che presta onorato servizio a Sua Maestà da circa 20 anni, più o meno da quando la Regina consorte ha sposato Carlo nel 2005. Il licenziamento è stato reso ufficiale nel momento in cui sono stati pubblicati i rendiconti del Ducato di Cornovaglia.

William ha ereditato titolo e terra da suo padre Carlo nel momento in cui quest’ultimo è diventato Re. E per ringraziarlo, in senso ironico, il Principe ha dato il ben servito a sua cognata, Annabel Elliot. Infatti, la sorella di Camilla non compare più sul libro paga per l’anno 2023-2024, ossia da quando Will è subentrato a Carlo nel Ducato di Cornovaglia.

Il Principe del Galles ha apportato qualche modifica nella gestione, cambiamenti che gli hanno fruttato una rendita di 30 milioni di dollari quest’anno. E tra i tagli alle spese, evidentemente giudicati inutili da Will, c’è lo stipendio di Annabel che per il Ducato prestava i suoi servigi di architetto.

La sorella di Camilla fu assunta proprio da Carlo nel 2005 con l’incarico di capo progettista delle sue tenute. Da quando è entrata a far parte del team della Cornovaglia, l’interior designer ha svolto diversi lavori sulle proprietà del Re, ristrutturando anche chalet per le vacanze, in tutto il Ducato di Cornovaglia. Annabel ha ristrutturato proprietà d’epoca in Cornovaglia, ma anche in Galles e nelle Isole Scilly.

Quando la gestione è passata a William, ha deciso di non usufruire più dei servigi dell’architetto e lo ha semplicemente licenziato dopo 20 anni di onorato servizio.

Quanto guadagnava Annabel Elliot alle dipendenze di Re Carlo

Annabel, sotto Carlo, percepiva uno stipendio in base alla rendita del Ducato. La cifra percepita poteva oscillare tra le 19.625 e le 82.272 sterline l’anno. In effetti, non si trattava di un salario milionario. Ma poteva godere di un bonus che variava tra le 7.160 e le 90.285 sterline, a seconda delle prestazioni.

William però ha preferito fare a meno della sorella di Camilla. Può essere che in futuro possa ingaggiarla per qualche lavoro specifico, ma quello che è certo è che per un anno non ha percepito alcuno stipendio.

Pare che la Regina consorte non abbia digerito la decisione del figliastro e si sia lamentata con Carlo che però la momento non ha trovato un impiego alternativo alla cognata.

Le malelingue sostengono che il Principe del Galles abbia voluto fare un dispetto a Camilla, perché nemmeno lui, come Harry, ha grande stima della moglie di suo padre. Solo che preferisce salvare le apparenze, mentre suo fratello ha dichiarato pubblicamente che Camilla è una donna cattiva e pericolosa.