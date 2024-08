Kate Middleton, ultime notizie. L’avvertimento di Camilla su sua sorella Pippa

Fonte: Getty Images Camilla e Kate Middleton

Kate Middleton deve sapersi circondare da persone fidate, specialmente adesso che si sta curando dal cancro. Ha bisogno di qualcuno che sappia sostenerla e allo stesso tempo non la tradisca, rivelando cosa accade dentro le mura del suo Adelaide Cottage e in generale dentro le stanze del Palazzo. Per questo Camilla, donna scaltra e di grande esperienza, le ha dato un prezioso consiglio: scegliere sua sorella Pippa come dama di compagnia.

Kate Middleton, la paura del tradimento

La discrezione è forse il requisito più importante che Kate Middleton e suo marito William cercano nelle persone che vengono in contatto con loro, non sono in quelle che lavorano per loro. Sanno benissimo che una parola di troppo ascoltata dall’orecchio sbagliato ed estrapolata dal contesto può provocare scandali e incidenti diplomatici, con grave danno per la Monarchia. Ma può anche diventare pericolosa per la loro stessa vita e quella dei propri cari.

La protezione della privacy è ancora più fondamentale per Kate ora che sta lottando contro il cancro e la morbosità sulle sue condizioni di salute è alle stelle. Ne sono prova le centinaia di teorie complottiste circolate nei mesi passati. La Principessa del Galles è sempre stata al centro del gossip, fin dai primissimi incontri con William. E oggi lo è ancora di più in quanto personaggio pubblico. Sono insomma tutti pronti a vendere la loro versione dei fatti sulla vita della Principessa, come ha fatto Robert Jobson con il suo nuovo libro, Catherine, the Princess of Wales.

Così, cresce in William e Kate la paura che qualcuno del loro entourage possa tradirli andando a raccontare quello di cui è stato testimone a Palazzo. Ovviamente questo non è un problema solo della Principessa del Galles, ma di tutti i membri della Famiglia Reale.

Kate Middleton, il consiglio di Camilla

Ne sa qualcosa Camilla che ha dovuto ripulire la sua immagine, cancellando la sua fama di sfasciafamiglie e amante. Proprio la Regina consorte avrebbe dato a Kate un importante suggerimento, quello di prendersi sua sorella Pippa Middleton come dama di compagnia.

Camilla ha fatto così con sua sorella Annabel Elliot che ha fatto assumere da Carlo alle dipendenze della Monarchia 20 anni fa e che William ha recentemente licenziato. Dunque, è probabile che la Regina consorte possa arruolarla tra le sue dame di compagnia. Tra l’altro Annabel accompagna già spesso Camilla a eventi pubblici. Recentemente le abbiamo viste insieme a Wimbledon.

Pippa Middleton, dama di compagnia di Kate

Il presupposto di base ovviamente è che il rapporto tra sorelle sia ottimo. La presenza costante di una parente così stretta, alla quale non ci si deve giustificare o non le si deve spiegare nulla, è un enorme vantaggio. In più, difficilmente si verrà traditi dalla propria sorella, sempre se si va d’accordo con lei e non ci siano gelosie pregresse.

Dunque, Pippa Middleton potrebbe essere la candidata favorita a diventare dama di compagnia di Kate. Va sottolineato comunque che Camilla ha cambiato un po’ il sistema delle dame di compagnia che fino a Elisabetta II avevano compiti pratici come smaltire la corrispondenza della Regina, occuparsi del suo guardaroba, aiutarla a vestirsi e svestirsi.

La moglie di Carlo ha inaugurato un nuovo team chiamato le “compagne della Regina”. Queste assistono agli eventi pubblici e non sono tenute a gestire la corrispondenza e l’amministrazione di Sua Maestà. Le sei fidate compagne di Camilla sono: Sarah Troughton, Jane von Westenholz, Fiona, la marchesa di Lansdowne, Lady Katharine Brooke e la baronessa Carlyn Chisholm e Lady Sarah Keswick.