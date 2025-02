Kate Middleton, il titolo reale di sua figlia Charlotte che solo 8 Principesse hanno avuto

Fonte: IPA Charlotte

Quando Kate Middleton e William saliranno sul trono, la posizione dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis, cambieranno. I tre erediteranno nuovi titoli e nuovi ruoli all’interno della Monarchia e le loro vite cambieranno per sempre. In particolare, Charlotte potrebbe acquisire uno dei titoli più prestigiosi della Corona che solo sette Principesse prima di lei hanno avuto.

Kate Middleton, quali titoli erediteranno i suoi figli

Mentre Kate Middleton con William sta ancora decidendo in quale scuola secondaria iscrivere George, in preparazione del suo ruolo di Re e mentre si scatenano le polemiche per la decisione del Palazzo di non rivelare più i brand indossati da lei, emergono nuovi dettagli sul futuro dei figli dei Principi del Galles.

Come è noto, quando Re Carlo passerà a miglior vita, William salirà su trono britannico. Al suo fianco ci sarà Kate che diventerà Regina consorte, come attualmente è Camilla.

George quasi certamente diventerà Principe di Galles, titolo che tradizionalmente viene assegnato all’erede al trono. Insieme al titolo, erediterà anche il Ducato di Cornovaglia che gli garantirà una rendita milionaria. Dunque, il destino di George sarà identico a quello di suo padre William e di suo nonno Carlo. Prima di loro, il titolo di Principe del Galles era appartenuto a Edoardo VIII, zio di Elisabetta II, che abdicò lasciando il trono al fratello, Giorgio VI.

Poiché Elisabetta non era destinata a diventare Regina, non ebbe il titolo di Principessa del Galles, ma era conosciuta come Sua Altezza Reale la Principessa Elisabetta di York.

Sposando Carlo, Diana divenne Principessa del Galles, ma non Camilla, per evitare un confronto tra le due donne. Kate ha assunto il titolo alla morte di Elisabetta II.

Kate Middleton, perché Charlotte erediterà il titolo più prestigioso

Se è praticamente dato per scontato che George sarà Principe del Galles, più difficile è individuare i titoli che verranno assegnati a sua sorella Charlotte e a suo fratello Louis.

Per la secondogenita di William e Kate si ritiene che potrebbe ottenere uno dei titoli più prestigiosi della Famiglia Reale, ossia quello di Royal Princess, ossia Principessa Reale. Questo ruolo è in genere assegnato alla figlia maggiore del Monarca e funziona più o meno allo stesso modo del titolo di Principe del Galles per i membri anziani e di alto rango della Famiglia Reale.

Attualmente lo detiene la Principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II, sorella di Re Carlo e zia di William. Ma nel corso della storia della Monarchia britannica solo otto Principesse hanno avuto questo privilegio.

Principessa Mary, la figlia maggiore di Re Carlo I e della Regina Henrietta Maria è stata la prima (1625). Dopo di lei, ci furono la Principessa Louisa Maria (figlia di Re Giacomo II), la principessa Anna (Re Giorgio II), la Principessa Carlotta (Re Giorgio III), la Principessa Vittoria (diventata Regina Vittoria), la Principessa Luisa (Re Edoardo VII), la Principessa Mary (Re Giorgio V). E infine la Principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta II.