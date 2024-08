Fonte: Getty Images Regina Camilla

Il Principe William e la Regina Camilla? Non hanno di certo quello che si definisce un “rapporto idilliaco”. Tutt’altro. Secondo una delle ultime indiscrezioni, la Sovrana avrebbe addirittura “paura” del Principe. Il feeling tra loro non è mai stato evidente, considerando che, fino a qualche anno fa, quando Harry era ancora vicino al fratello, con William sono sempre stati guardinghi nei confronti di chi ha preso il posto della loro amatissima mamma, Lady Diana. Ma c’è anche un altro motivo per cui William sarebbe così astioso nei confronti di Camilla, ed è Kate Middleton.

Il rapporto tra il Principe William e la Regina Camilla

Anche i Reali hanno i loro grattacapi in famiglia. E non è mai stato un mistero il legame altalenante tra il Principe William e la Regina Camilla. Basti pensare al loro primo incontro: William, giovanissimo, tremava come una foglia. E Camilla Parker Bowles, invece, “aveva bisogno di un gin tonic” dopo averlo incontrato. Le rivelazioni di Christopher Andersen a Us Weekly rimandano un quadro familiare non molto idilliaco.

Come sempre, ci sono due lati della medaglia: un “amico” della Regina ha affermato, invece, che “con il tempo William ha iniziato a provare simpatia per Camilla”. Oggi esisterebbe un normale rapporto di parentela. Ma di strada per arrivare a questo punto ne è stata fatta, considerando che è stata proprio la Regina Camilla, per anni, a far trapelare storie alla stampa per apparire migliore. “William e Harry non si fidavano di lei”.

Ma se da una parte William e Harry hanno tenuto il punto a lungo, quando quest’ultimo è andato a vivere in California con la moglie Meghan Markle ha dato il “La”, come si suol dire, a una maggiore vicinanza tra Camilla e William. L’autore di Il Re: la vita di Carlo III ha raccontato, inoltre, che inizialmente la Regina non apprezzava particolarmente Kate Middleton. “Camilla crede nell’aristocrazia ed è una specie di snob, e di Kate pensava che non fosse del loro livello”.

La tensione rivelata anche da Harry

Sempre Christopher Andersen ha rivelato che William, in realtà, oggi si limita a “tollerare” Camilla: quest’ultima, d’altra parte, ha sempre avuto un po’ di paura di lui. Il che potrebbe non essere così lontano dalla realtà, considerando che anche Harry ha parlato della tensione tra Camilla e William. I fratelli hanno addirittura supplicato il padre, Re Carlo, di non sposarla. Ma le cose sono cambiate dopo il 2020.

La spinta è arrivata proprio da Kate Middleton, la Principessa del Galles. Proprio lei è stata la ragione per cui la Regina e il Principe si sono avvicinati un po’ di più, perché “non vogliono ulteriori drammi o tensioni in famiglia, ne hanno abbastanza con Harry e Meghan”. Nonostante l’iniziale titubanza di Camilla, Kate si è rivelata sempre la più saggia della Famiglia Reale. Tanto che, secondo le voci, a lei piacerebbe la Sovrana. “Camilla è vera come Kate”. Ma la questione della paura non sarebbe così infondata, considerando che il Principe ha licenziato la sorella della Regina, Annabel Elliot, al servizio del Ducato di Cornovaglia da ben vent’anni.