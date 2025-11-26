Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle

Kate Middleton e William pianificano una visita negli Stati Uniti per il 2026 e potrebbero incontrarsi con Harry e Meghan Markle. Ma è ancora top secret

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William stanno già pianificando l’agenda del 2026 e pare che tra i diversi impegni messi a calendario ci sia anche un viaggio negli Stati Uniti che potrebbero fare da soli o al seguito di Re Carlo e Camilla. Ma non è ancora chiaro se troveranno il modo di incontrare Harry e Meghan Markle in forma privata.

Kate Middleton e William, il viaggio negli Stati Uniti

In attesa di vederla partecipare agli ultimi grandi eventi dell’anno, dalla cena di Stato col Presidente tedesco al concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster e mentre sta pianificando l’ingresso nella nuova scuola di George, Kate Middleton sta programmando i macro impegni del 2026.

Fonti americane hanno riferito che la Principessa del Galles e suo marito William potrebbero fare una visita ufficiale negli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario della loro fondazione che sarà celebrato il 24 novembre 2026.

Anche se Kensington Palace non si è ancora pronunciato a proposito, non è affatto da escludere che ci sarà questo viaggio. Infatti, Carlo e Camilla voleranno negli USA a seguito dell’invito di Donald e Melania Trump il prossimo aprile. Dunque, potrebbero chiedere ai Principi del Galles di seguirli. Anche se più probabilmente William e Kate potrebbero viaggiare da soli, proprio per celebrare l’importante anniversario degli Stati Uniti.

Meghan Markle ed Harry esclusi dai festeggiamenti

Se il Palazzo confermasse la visita di Stato di William e Kate, si aprirebbe la questione di un possibile incontro con Harry e Meghan Markle.

Le fonti americane sostengono che i Duchi del Sussex non sono stati coinvolti nell’importante anniversario degli Stati Uniti, pare che nessuno li abbia contattati. D’altro canto, non rappresentano nessuna istituzione, né britannica né americana. Non si sono distinti in modo particolare in nessuna delle attività che hanno intrapreso in California.

Meghan è un’imprenditrice come molte altre e nemmeno delle più brillanti, Harry è un nobile decaduto che non ha un ruolo specifico. Dunque, non c’è da stupirci che non abbiano alcun incarico ufficiale nell’ambito delle celebrazioni per la fondazione degli Stati Uniti.

Ecco il punto: se Harry e Meghan non saranno invitati alle cerimonie ufficiali, non avranno modo di incontrare William e Kate in quelle occasioni, ammesso che i Principi intraprendano per davvero il viaggio oltreoceano.

Kate Middleton, il piano per incontrare Harry

Di conseguenza, se un incontro ci sarà, questo sarà concordato privatamente tra le due coppie. In altri termini, si sceglierà la stessa via utilizzata per organizzare il colloquio tra Harry e suo padre Carlo, preparato a seguito di una serie di appuntamenti tra i rispettivi staff.

Difficilmente però i Principi del Galles e i Duchi del Sussex si vedranno. I primi avranno un’agenda di impegni molto fitta e difficilmente troveranno il tempo di andare a Montecito, così come Harry e Meghan avranno parecchi ostacoli da superare per raggiungere i parenti regali.

In più, William non ha intenzione di fare pace con suo fratello Harry. Allo stesso modo, Lady Markle non ha intenzione di trovarsi faccia a faccia con i cognati. Dunque, se proprio un incontro ci sarà, questo potrebbe essere tra il Duca e Kate, in forma privata e segretissima.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!