Kate Middleton sapeva che Harry e Meghan Markle erano totalmente inaffidabili. Ma non ha fatto niente per trattenere suo cognato

Kate Middleton sapeva di Harry e non ha fatto niente per fermarlo ed evitare il dramma della rottura con la Famiglia Reale. Dunque, la Principessa del Galles ha lasciato che le cose andassero come dovevano andare, nonostante la sofferenza che si sarebbe generata. Questo è quanto sostiene Russell Myers nel suo nuovo libro-bomba, William & Catherine: The Intimate Inside Story.

Kate Middleton, la verità su Harry

Anche quando Harry tace, c’è qualcuno che parla al suo posto per mettere in difficoltà la Famiglia Reale. Pensare che il Duca del Sussex ha bloccato sua moglie Meghan Markle che vuole pubblicare un libro di memorie sul Palazzo nel tentativo di riconciliarsi con suo padre, Re Carlo.

Ma gli sforzi di Harry sono del tutto vani, perché a colpire duro su Kate Middleton in particolare è l’esperto in questioni reali Russell Myers.

Quest’ultimo sostiene che Kate era consapevole della totale inaffidabilità di Harry e Meghan Markle. La Principessa evidentemente aveva compreso che il cognato era vulnerabile e che sua moglie, una donna forte e determinata, lo avrebbe manipolato a suo piacimento causando dei danni alla Corona. E in effetti così è stato.

Myers sostiene che la Principessa del Galles sapeva che “non ci si poteva fidare” di Harry e Meghan e che qualsiasi impegno con la coppia avrebbe dovuto essere trattato con “la massima cautela”.

Kate Middleton non voleva trattenere Harry a Palazzo

Frustrazioni, insofferenza al protocollo, impossibilità di adattarsi a una vita di doveri e di ruoli ben precisi hanno portata i Sussex a lasciare il Palazzo nel 2020. Kate aveva capito che sarebbe andata a finire così, l’epilogo non poteva che essere drammatico.

Ma stando a Myers non era interessata a trattenere Harry e soprattutto Meghan a Corte. Scrive l’autore: “Catherine era meno interessata del marito a cercare di convincere Harry a mantenere il suo ruolo attuale”.

E ha spiegato: “Credeva che le differenze fondamentali tra William e Harry, in quanto ‘erede e riserva’, avessero reso inevitabile che Harry desiderasse di più dal suo ruolo che essere un semplice attore di secondo piano”. D’altro canto ha proseguito l’autore: “William era profondamente addolorato per la decisione del fratello di dimettersi”.

“Lui e Harry si erano allontanati per anni, ma ora sapeva nel profondo che non sarebbe più tornato indietro”, ha scritto Myers. “I bei ricordi della loro infanzia, dall’aiuto reciproco durante la tragedia della morte della madre alla crescita sotto i riflettori, erano ora offuscati dalla divisione della famiglia”.

Kate Middleton e la frattura con Meghan Markle

In questa situazione si aggiunge il profondo divario tra Kate e Meghan Markle. Le due donne non sono mai andate d’accordo, non avevano punti in comune e la tensione tra loro era altissima. Vi era “una differenza fondamentale tra lei e Meghan, di cui non credeva più di potersi fidare“.

Quindi, forse anche per questo motivo, Lady Middleton non ha voluto fermare Harry. Lasciare andare lui significava allontanare Meghan da Palazzo e tornare a vivere serenamente la vita di Corte.