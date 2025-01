Re Carlo, il cottage da 1,4 milioni di euro diventa un centro per le piante

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo aveva acquistato Llwynywermod Cottage, nel Galles, tramite il Ducato di Cornovaglia nel 2007. Il suo prezzo iniziale era di 1.2 milioni di sterline, circa 1,4 milioni di euro. Dopo un pesante restauro, era stato trasformato nelle perfetta residenza reale per le vacanze. Ma oggi ha cambiato destinazione e inquilino e diventerà un centro di cura per le piante.

Re Carlo, la storia del suo cottage da 1,4 milioni

A dir la verità, Re Carlo ha già rinunciato da tempo al suo delizioso cottage. Infatti, William aveva deciso di trasformarlo in una casa vacanze da affittare ai turisti per una cifra da capogiro. Nel 2023 si parlava di 2.400 a settimana.

Carlo aveva acquistato Llwynywermod Cottage nel 2007. Il delizioso edificio, situato nelle Brecon Beacons, era composto da tre camere da letto. Il Sovrano lo aveva restaurato e aveva ricavato una sala da ballo privata e una sala da pranzo con un tavolo per un massimo di 16 commensali.

Lui e Camilla hanno trascorso momenti piacevoli immersi nel verde. Infatti, i due vi trascorrevano almeno un paio di settimane l’anno. Però, con la morte della Regina Elisabetta, il Ducato di Cornovaglia è passato a William e con esso il delizioso cottage.

Il Principe del Galles ha deciso di renderlo redditizio, trasformandolo in una casa vacanze per turisti, visto che lui e Kate non sarebbero mai andati. Il Re non ha opposto resistenza e ha appoggiato la decisione del figlio.

Re Carlo, Llwynywermod Cottage diventa una galleria d’arte

Nel 2025 Llwynywermod Cottage cambia di nuovo destinazione. Infatti, non ospiterà più i turisti che vogliono godersi un meritato riposo di lusso, ma ospiterà laboratori e ritiri terapeutici con le piante. Il nuovo inquilino è l’Arusha Gallery che ha deciso di fare della struttura una galleria d’arte dedicata al mondo delle piante.

L’esposizione e la galleria verranno inaugurate il prossimo 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate ed è ispirata ai “leggendari medici di Myddfai” che nel XII secolo, attraverso l’erboristeria, hanno anticipato la medicina moderna. L’inaugurazione prevede una serie di eventi, tra cui conferenze a tema, una mostra e workshop.

Non è noto se William o il Re in persona, sempre molto attento alle tematiche riguardanti la natura e il benessere, parteciperanno all’evento.

Fonte: IPA

In ogni caso, quel luogo è sempre stato molto caro a Carlo che ha amministrato il Ducato di Cornovaglia sempre pensando a sfruttare in modo compatibile il territorio. Tra l’altro, come è noto, il Re produce nelle sue proprietà frutta, verdura, carni bio che consuma abitualmente. E William non si è discostato dalla sua impostazione.

Questo è lo spirto con cui il nuovo inquilino ha deciso di aprire uno spazio dedicato alla cura delle piante, come spiega l’Arusha Gallery: “L’ambientazione spettacolare ma tranquilla di Llwynywermod metterà in mostra i giardini mozzafiato e la bellezza naturale della zona, offrendo un ambiente idilliaco per l’apprendimento, la conversazione e l’esperienza”.

Il suo intento è di promuovere quella zona del Galles come luogo di cultura, educazione artistica, in particolare improntata sull’arte moderna.