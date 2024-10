Carlo, ultime notizie. La carriera segreta di William che il Re permette

William guadagna 800mila sterline l’anno, 960mila euro circa, da una fonte che è tutt’altro che reale e che ha suscitato non poche critiche. Mentre Re Carlo non reagisce e permette l’attività del figlio maggiore, anche se è apparentemente in contrasto con l’etica del Palazzo.

William, la carriera segreta che gli vale 960mila euro

Infatti, Re Carlo e William, come tutto il resto della Famiglia Reale, si preoccupano per l’ambiente e sostengono iniziative green. Ma gli interessi economici sono distanti a volte dai valori ecologici. Secondo un’indiscrezione il Principe del Galles starebbe guadagnando una cifra considerevole grazie a una catena di autosaloni nel centro dell’Inghilterra.

Secondo i documenti del Catasto, il Ducato di Cornovaglia ha acquistato il vasto complesso di Solihull nell’aprile 2022 per 15 milioni di sterline, quando la tenuta reale era ancora di proprietà di suo padre, il re Carlo. L’investimento frutta al Ducato 800.000 sterline all’anno di affitto, 960mila euro centesimo più, centesimo meno.

Il complesso di autosaloni, che ospita anche alcune auto elettriche e ibride, comprende diversi marchi che producono vetture a benzina. E qui sta il punto.

Mentre William si fa paladino dei valori green in giro per il mondo, non si fa scrupoli ad affittare parte dei terreni del Ducato di Cornovaglia ad autosaloni che vendono vetture inquinanti e a ricavarci una consistente cifra che sfiora il milioni di euro l’anno. Una contraddizione in piena regola, anche perché il territorio vanta di essere green e in tal senso sono state fatte molte migliorie per sfruttare le energie rinnovabili sul territorio.

Re Carlo non si oppone a William

D’altro canto, il Principe di Galles ha ereditato questa situazione. Infatti, il Ducato gli è stato ceduto da Carlo alla morte della Regina Elisabetta, come stabiliscono le regole di successione.

Un’eredità che frutta moltissimi soldi a William. Il Ducato di Cornovaglia infatti comprende su 52.000 ettari di terreno, divisi in 20 contee e porta profitti in vari modi, tra cui investimenti finanziari, sviluppo immobiliare e locazione dei terreni di sua proprietà.

Parte dei profitti viene utilizzata per pagare il personale e coprire i costi delle aziende. Ogni guadagno aggiuntivo va al Principe William in quanto proprietario della tenuta.

Gli ultimi conti del Ducato hanno rivelato che William ha ricevuto 23,6 milioni di sterline nel 2023-24, il primo anno completo dopo aver ereditato la tenuta da suo padre.

Carlo, che per primo ha affittato i terrenti agli autosaloni, non ha commentato la loro presenza e ha lasciato che Will guadagnasse liberamente le 800mila sterline di affitto. E non ha nemmeno contrastato le critiche che sono state mosse nei confronti del figlio. Semplicemente resta in silenzio e lascia che le cose proseguano come di consueto.