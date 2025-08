Kate Middleton e William d’Inghilterra, la casa che hanno già ereditato da Carlo III

Re Carlo III ha dovuto rinunciare alla gestione della tenuta di Llwynywermod in Galles, dopo sua ascesa al trono. La proprietà è adesso in mano al Principe William

Kate Middleton e William d’Inghilterra stanno vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Dopo l’ascesa al trono di Re Carlo III, infatti, gli ex Duchi di Cambridge hanno ottenuto il titolo di Principi di Galles e si preparano a diventare, in futuro, sovrani di uno dei troni più antichi e prestigiosi d’Europa.

Ma Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno dovuto affrontare, negli ultimi anni, anche la malattia della Principessa del Galles e, adesso, sembra che i due abbiano intenzione di cambiare residenza. In ogni caso i futuri sovrani hanno già ereditato una maestosa tenuta da Re Carlo III, che si trova nel Galles.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, la tenuta gallese

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono diventati Principi del Galles e con il titolo hanno ottenuto anche la gestione di alcune proprietà che si trovano in quella parte del territorio inglese. Il particolare Re Carlo III ha rinunciato a Llwynywermod, una tenuta da lui molto amata, che fa parte del Ducato di Cornovaglia ed è passata nelle mani del figlio William d’Inghilterra, come riportato da Hello: “Un tempo di proprietà del Ducato di Cornovaglia, ora amministrata da William in qualità di erede al trono. Si trova nel Carmarthenshire e si estende su 192 acri”.

La proprietà del Principe del Galles non è più in mano al sovrano dal 2023, anche se l’ha sempre apprezzata molto: “Il Ducato di Cornovaglia acquistò Llwynywermod per 1,2 milioni di sterline nel 2007 e il Re pagò l’affitto di Llwynywermod dopo che il Ducato di Cornovaglia passò al Principe William in seguito all’incoronazione di Carlo”.

Prima di questo passaggio di proprietà Re Carlo III aveva fatto restaurare e trasformare la tenuta, creando tre cottage separati e un fienile, dove si trovava la residenza principale degli attuali sovrani. Llwynywermod è stata ristrutturata nel 2008 seguendo i criteri di sostenibilità, come riportato da House and Garden: “I materiali sono stati riutilizzati, altri materiali sono stati reperiti localmente e gli artigiani e i costruttori che hanno lavorato al progetto sono locali. In un nuovo fienile è ospitata una caldaia a legno, che fornisce riscaldamento e acqua calda per l’intero complesso. È in fase d’installazione un sistema di filtraggio a canneto e un sistema di stoccaggio dell’acqua piovana”.

Ma anche gli interni di Llwynywermod furono rinnovati e di questo se ne occupò personalmente la Regina Camilla, che affidò la progettazione alla sorella Annabel Elliot, che lavora proprio nel campo dell’interior design.

L’omaggio a Kate Middleton e William d’Inghilterra

La tenuta di Llwynywermod è passata sotto la gestione del Principe del Galles, dopo l’ascesa al trono del padre. La grande casa era una delle proprietà più amate dal sovrano e, al suo interno, presenta anche un omaggio a Kate Middleton e William d’Inghilterra: “Sei degli aceri campestri inglesi, che avevano formato il viale alberato durante le nozze della coppia nel 2011, sono stati trasferiti nel rifugio gallese”.

I futuri sovrani del Regno Unito utilizzeranno la tenuta ogni volta che si trovano nel territorio del Galles ma, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia starebbe valutando un’altra proprietà come possibile nuova residenza. Si tratta di Fort Belvedere.