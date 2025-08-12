Kate Middleton e il Principe William avrebbero concordato un piano per evitare che i figli sentano la sindrome dello spare, come successo a Harry d'Inghilterra

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe preoccupata per il futuro dei suoi figli e, in particolare, per quello di Charlotte e Louis del Galles. Dopo quanto rivelato nella sua autobiografia Spare da Harry d’Inghilterra, la paura è che i due piccoli di casa, possano sentire lo stesso disagio provato dallo zio, nel rendersi conto di non essere gli eredi al trono, ruolo ricoperto, invece, da George d’Inghilterra.

Kate Middleton e il marito William avrebbero già pensato a un piano per evitare che i figli minori sentano la sindrome dello spare.

Kate Middleton, il progetto per Charlotte e Louis del Galles

Kate Middleton e il Principe William diventeranno in futuro i sovrani d’Inghilterra e i loro figli saranno sempre più presenti nella vita pubblica inglese. Tra di loro, il maggiore George dovrà prepararsi a governare, così come ha già fatto il padre in passato, mentre Charlotte e Louis potrebbero subire la sindrome della riserva, qualcosa che avrebbe già provato Harry d’Inghilterra prima di loro. Ma secondo le indiscrezioni anche Andrea di York avrebbe subito lo stesso fastidio in precedenza e così anche la Principessa Margaret.

Secondo quanto è stato raccontato dai secondogeniti della Famiglia Reale Inglese il pericolo sarebbe quello di sentirsi trascurati e senza obiettivi. Ma sembra che i Principi del Galles abbiano già un piano per Charlotte e Louis. Secondo l’esperta della famiglia reale inglese, Katie Nicholl, Kate Middleton e William d’Inghilterra avrebbero intenzione di coinvolgere sempre più i loro figli minori nelle loro iniziative benefiche, come rivelato nel podcast Heirs and Spares di Kinsey Schofield.

I futuri sovrani starebbero portando avanti un ambizioso Progetto di edilizia abitativa innovativa per il quartiere londinese di Lambeth, trasformando diverse proprietà del Ducato di Cornovaglia in a case a basso prezzo per i giovani. L’intenzione sarebbe quella di: “Sradicare il problema dei senzatetto nel Regno Unito. Mi chiedo se William e Kate stiano cercando di offrire ai loro figli queste iniziative importanti per avere qualcosa in cui possano facilmente inserirsi, in modo da non avere un Principe Andrea, quindi non avere un Principe Harry. Ci sono così tante campagne potenti e creative in corso che possono durare oltre la loro vita e, quindi, i loro figli potranno facilmente inserirsi in questi progetti e così trovare il loro scopo nella vita”.

Secondo la Nicholl, il piano dei Principi del Galles sarebbe proprio questo: “Penso che probabilmente incoraggeranno i loro figli a trovare iniziative filantropiche che li coinvolgano, William e Kate stanno offrendo loro un modello da seguire sulle loro orme”.

Principi del Galles, l’eredità per i figli

Kate Middleton e il Principe William, quindi, avrebbero intenzione di coinvolgere in maniera molto attiva i loro figli minori in ambiziosi progetti sociali che, altrimenti, non riuscirebbero a portare avanti, come la salvaguardia del pianeta, un obiettivo a cui crede molto il futuro Re: “Non è qualcosa che può fare da solo, ma che può essere portato avanti dalla prossima generazione reale. Penso che ci sia sicuramente l’idea di passare questo lavoro in eredità, quindi penso che stiano aprendo la strada al futuro, e lui vorrà che George, Charlotte e Louis si appassionino al progetto… William vorrà che i suoi figli continuino le sue orme.”