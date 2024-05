Fonte: Getty Images Hera Björk, la rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 2024

La cantante dell’Eurovision Song Contest 2024 dell’Islanda è Hera Björk. Per gli appassionati della competizione, non è affatto un nome nuovo, avendo già rappresentato il Paese nel 2010 con la canzone Je ne sais quoi, piazzandosi al 19esimo posto. Artista islandese dalla lunga carriera, scopriamo chi è Hera Björk e cosa canta all’Eurovision.

Chi è Hera Björk, la cantante dell’Islanda

Hera Björk Þórhallsdóttir è nata a Reykjavík il 29 marzo 1972. Non è un’artista nuova all’Eurovision, avendo già partecipato: nel 2009, invece, aveva provato a rappresentare la Danimarca, prendendo parte alla competizione Dansk Melodi Grand Prix, con la canzone Someday. Il grande amore per la musica di Hera Björk l’ha portata a classificarsi seconda, partecipando ugualmente al festival europeo come backing vocal insieme a Yohanna. Diversi i successi raggiunti, come al Festival di Viña del Mar: il brano Because You Can ha stracciato tutti nella categoria Best Song.

La sua carriera, fatta di successi, premi ma anche sconfitte, è di lunga data: il “fuoco vivo” della musica l’ha coinvolta sin da giovane, e non ha mai rinunciato al suo sogno. Oltre a essere un’artista, svolge la professione di agente immobiliare: Su Instagram, si definisce moglie e mamma, e ha un figlio. Sin da giovanissima, dunque, ha tentato di costruirsi una carriera solida, non solo nel mondo della musica, ma anche professionalmente come agente immobiliare.

Cosa canta Hera Björk all’Eurovision Song Contest 2024

Dopo aver vinto l’edizione annuale del Söngvakeppnin, porta la sua Scared of Heights all’Eurovision Song Contest 2024, sfidando Angelina Mango. Il brano ha una versione islandese, e si chiama Við förum hærra. Il significato della canzone è molto profondo: si concentra in particolar modo sul coraggio, sulla paura di innamorarsi, sul timore di perdere l’amore. Nonostante la paura, però, si deve trovare la forza di continuare a credere nel rapporto, proprio per evitare che il sentimento sfiorisca.

A iMusicFun, la Björk ha parlato del messaggio che intende trasmettere con il brano. “Il messaggio della canzone è quello di non lasciarsi sopraffare dalla paura. Se incontri e t’innamori di qualcuno e questa persona poi smette di amarti, non significa che non vali. Devi essere coraggioso abbastanza da amare nuovamente. Questo è il messaggio e non vale solo nel caso di una persona, un luogo, un percorso o anche un lavoro. Mai buttarsi giù e mai sentirsi sbagliati”. L’artista si è anche detta fan della musica italiana e dell’Italia: “Conosco parecchia musica italiana! E naturalmente Pavarotti! Lo amo. (…) E amo l’Italia”.

A Eurofestivalnews, Hera Björk, durante un’intervista, ha svelato i preparativi in vista della partecipazione all’Eurovision Song Contest, la competizione che inizia martedì 7 maggio 2024. “Sto bene. I preparativi stanno andando alla grande! C’è tanto lavoro da fare e poco tempo a disposizione”. La performance sul palco dell’ESC è spettacolare, almeno stando alle parole della Björk. “Lo stage sarà fantastico, è molto grande e ci dà molte possibilità per elevare la performance e realizzare qualcosa di spettacolare”. Non ci resta che attendere l’inizio della competizione: la finale, in onda l’11 maggio 2024 su Rai1, è commentata dal duo Mara Maionchi e Gabriele Corsi.