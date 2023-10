“Il pericolo di un conflitto ancor più devastante e di un bagno di sangue non è mai stato così grave”. Così scriveva Ilan Pappe, storico e ricercatore figlio di genitori ebrei sfuggiti alla persecuzione nazista e costretto a lasciare Israele per aver sostenuto il boicottaggio del Paese stesso, nel 2006, in conclusione del suo libro La pulizia etnica della Palestina. Parole che oggi, dopo la violenta controffensiva senza precedenti della resistenza palestinese di Hamas con il lancio di circa cinquemila razzi all’interno del territorio israeliano e un’imponente incursione via terra, riecheggiano con forza e preoccupazione crescente.

Più di 3000 ragazzi ballavano scatenati e ignari all’alba di sabato 7 ottobre al rave party per celebrare la Natura nella festa ebraica del Sukkot nel deserto del Negev, nel sud di Israele. A mostrarlo sono i numerosi video rilanciati sui social network che mostrano i giovani ballare mentre nel cielo si stagliano strisce nere, presagio dei razzi che sarebbero da lì a poco piovuti nella zona facendo più di 260 vittime.

Israele-Hamas: chi sono le vittime dell’attacco

Il cielo inizia appena a schiarirsi e si scatena l’inferno. Prima le sirene antiaeree, poi le esplosioni dei razzi. Sulla spianata della festa arrivano decine di uomini armati, a bordo delle moto, dei furgoni dei blindati. Si scatena la fuga di massa verso le auto. E’ il massacro del Nova Music Festival, il Tribe of Nova, evento di musica elettronica del genere trance. Mega festa con tre palchi e decine di dj in cartellone, uno spazio camping, uno per la ristorazione in mezzo al deserto del Neghev, a due passi dal confine con la Striscia preso di mira da Hamas.

Sono tante e piene d’orrore le storie che giungono fino a noi e che ci giungono dai sopravvissuti. C’è quella di Esther, riuscita a scappare e arrivata incolume alla propria auto, per poi essere tamponata e costretta a saltare a bordo di un’altra, guidata da un ragazzo, ucciso poco dopo da un proiettile. Lei è ancora viva perché si è finta morta a fianco del cadavere del suo salvatore. C’è quella di Ortel, che ha strisciato nel terrore per nascondersi in un aranceto mentre i proiettili gli fischiavano sopra la testa.

Quella che da molti è stata definita un’esecuzione di massa e che ha coinvolto ragazzi e ragazze israeliani, ma anche europei e americani, tra i 20 e i 40 anni. Una ragazza di 22 anni si trovava al rave col suo ragazzo. Girava il mondo come tatuatrice tra Messico e Repubblica Ceca, Svizzera e Croazia, così riporta Il Messaggero, e lo scorso luglio si trovava in Italia sul Lago d’Iseo, nel profilo Telegram postava una foto a Sale Marasino scrivendo “Bella Italy” con le faccine dagli occhi a forma di cuore. “Nella natura è più facile per me connettere al mio spirito l’universo e il mio dio si legge ancora nel profilo il mare e gli alberi hanno un loro modo unico di cantare e così noi preghiamo insieme, dio esaudirà tutti i vostri desideri”.

La storia di Nicole Shani

Sempre Il Messaggero riporta la terribile storia di Nicole Shani. I video del suo cadavere sfigurato e buttato nel retro di un furgone aperto, sono giunti fino alla madre, Ricarda Lauk, in Israele, dove vive perché sposata a un israeliano (ma lei e la figlia hanno cittadinanza tedesca). “Nicole ha partecipato al festival con amici dal Messico, ha amici da tutto il mondo, ama viaggiare. Eravamo abituati in Israele a una vita sotto una costante minaccia, ma non voglio pensare che le sia accaduto qualcosa di grave”, scriveva sui social per ritrovarla. Lei e i tre fratelli di Nicole non hanno saputo più nulla, ma il riconoscimento è stato inevitabile, perché sulla gamba si vede il tatuaggio che Nicole mostra sotto il ginocchio nelle foto su Instagram.

Giovani e giovanissimi, coinvolti in un conflitto che da tempo macchia quelle terre di sangue e violenza. Una violenza che, a giudicare dal repentino riarmo e dalla controffensiva messa in atto da Israele contro Gaza, sembra mostrare un futuro incerto e tragico. Mai come nel conflitto tra Israele e Palestina la macchia d’olio della violenza si è espansa toccando tutti, in un quadro geopolitico complesso e più che mai intricato. “Ho ordinato l’assedio completo di Gaza: basta cibo, luce e benzina. Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza“. Sono queste le parole del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant all’indomani dell’attacco di Hamas.

Noa Argamani: le storie degli ostaggi

Secondo quanto riportano le autorità ebraiche sono oltre 100 gli ostaggi catturati dai combattenti di Hamas dopo l’attacco lanciato sabato contro Israele. Tra loro c’è Noa Argamani, il cui immagini del rapimento hanno fatto in breve tempo il giro del mondo. La giovane ragazza si trovavo al rave con il fidanzato ed è stata portata via in motocicletta.

Dalla medesima festa risulta disperso anche un cittadino britannico di 26 anni, Jake Marlowe. C’è anche la storia di Yoni Asher che ha denunciato l’irruzione di Hamas sabato sera mentre sua moglie, insieme alle due figlie Aviv e Raz, di 3 e 5 anni, erano in casa della suocera, nel Kibbutz Nir Oz. Grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono della donna, Yoni è riuscito a rintracciare lo smartphone a Khan Younis, città situata a sud di Gaza. Avendo così conferma della condizione della donna.