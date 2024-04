Fonte: Getty Images Alejandra Rodriguez

L’abolizione del limite di età a Miss Universo è servita, è servita eccome. Alejandra Rodriguez, giornalista e avvocato di 60 anni, ha centrato la finale del concorso e si prepara ora a sfondare nella competizione internazionale che potrebbe vederla partecipare dopo l’ultima tornata di Buenos Aires. E quindi, i sogni non hanno età. Nel suo caso, nemmeno la bellezza: la più bella tra le belle della sua Argentina è pronta per provare a indossare la corona più importante, quella più pesante e che potrebbe riscrivere la storia del concorso.

Chi è Alejandra Rodriguez

Nata a Brandsen, in provincia di Buenos Aires, è una giornalista nonché un avvocato. A chi le chiede quale sia il segreto di una bellezza così fresca alla sua età, risponde che segue uno stile di vita sano e mangia bene, oltre a svolgere regolarmente attività fisica. Non segue cure particolari e ha inoltre la fortuna di avere una buona genetica: “Quello che cerco di fare in generale è il digiuno intermittente, cioè stare per un periodo di tempo senza mangiare; credo che questo aiuti molto. Cerco di mangiare cibi biologici, di usare creme buone e cose del genere”.

L’appuntamento con l’evento di Buenos Aires è fissato per il 25 maggio, dove è chiamata a partecipare per provare a diventare la nuova Miss Universo Argentina e staccare il biglietto per l’edizione internazionale del concorso. Il Paese latino ha vinto il concorso una sola volta nella storia. La prima, nel 1962 con la modella Norman Nolan come candidata, mentre sono due le vittorie a Miss Mondo con Norma Cappagli nel 1960 e Silvana Suarez nel 1978.

Le prime parole dopo la vittoria

“Sono molto felice di rappresentare questo nuovo paradigma nei concorsi di bellezza, perché stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo”, ha detto a El Trece, parlando per la prima volta del nuovo corso della concorso di bellezza che è stato reso più moderno dalla decisione di superare i limiti d’età e di aprire la partecipazione a tutte.

Non esiste più il limite dei 28 anni, com’era fino alla fine del 2023, ma il concorso di bellezza è per tutte le donne. Alejandra Rodriguez ci ha provato e per la prima volta una donna di 60 anni prova a competere per il titolo nazionale e, auspicabilmente, per quello internazionale. Una sfida mica da poco, se si considera il passato di questo tipo di gare che ha sempre messo al primo posto determinati valori, ma finalmente è arrivato il momento di cambiare. Dopotutto, i concorsi erano diventati col tempo anacronistici.

Si prenda il caso del nostro Miss Italia, che col tempo è stato spostato nelle collocazioni più disparate, perdendo sempre di più l’interessamento del pubblico che oggi riconosce il suo ruolo storico ma marginale. Rimane l’elemento di continuità con Patrizia Mirigliani, figlia del patron Enzo, che ha continuato a proteggere l’organizzazione del concorso che nel 2023 ha incoronato Francesca Bergesio, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2024.