Fonte: ANSA Vittorio Sgarbi incorona Francesca Bergesio Miss Italia 2023

Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. Indescrivibile l’emozione che ha provato sul palco di Salsomaggiore Terme, come lei stessa ha ammesso, mentre veniva incoronata da Vittorio Sgarbi – presidente di giuria – alla presenza della patron dello storico concorso, Patrizia Mirigliani. Una giovane di soli 19 anni con un futuro davanti a sé e nel cuore il sogno di diventare un medico.

Francesca Bergesio, da Miss Piemonte a Miss Italia

Nata a Bra ma residente a Cervere, un piccolo centro abitato in provincia di Cuneo, la nuova Miss Italia. Francesca Bergesio, figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio, è giovanissima – ha soli 19 anni – ma lo sguardo e il sorriso di chi ha le idee molto chiare sul proprio presente e sul futuro. La partecipazione al concorso organizzato da Patrizia Mirigliani, erede dello storico patron Enzo, è stata possibile grazie alla vittoria come Miss Piemonte.

In quell’occasione – era il mese di agosto – la bella Francesca aveva conquistato l’ambita fascia scalzando le “rivali”, incoronata dall’attore Ronn Moss, l’intramontabile Ridge di Beautiful invitato a Barbaresco in qualità di ospite d’onore. Dopo ben 18 anni la più bella d’Italia è piemontese: l’ultima Miss Piemonte a vincere il concorso era stata Edelfa Chiara Masciotta, a sua volta succeduta alla splendida Cristina Chiabotto, originaria di Torino.

Le prime parole dopo l’incoronazione

“È un’emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore”, queste le prime parole di Francesca Bergesio dopo aver ricevuto fascia e corona dal presidente della giuria di quest’anno, il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Nonostante non vada più in onda in chiaro sulla Rai, Miss Italia continua ad attirare la curiosità di molti, anche grazie al coinvolgimento di star e vip. La conduttrice scelta quest’anno ad esempio è stata Jo Squillo, reduce dall’ultima edizione di Tale e Quale Show e nota per le sue posizioni femministe.

“Dedico la vittoria alla mia mamma che mi è stata sempre vicina, anche nei momenti più difficili, e alla mia terra il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutta Italia”, così la bella Francesca ha voluto rendere omaggio alla propria terra ma soprattutto alla madre, che l’ha seguita passo dopo passo durante il concorso.

Francesca Bergesio, la Miss che vuole diventare medico

D’altro canto c’è chi non nasconde una certa avversione nei confronti di un concorso di bellezza che appare ormai obsoleto e persino anacronistico, poco in linea con gli ideali delle giovani donne di oggi che si affacciano al futuro con tutt’altra mentalità.

Francesca Bergesio ha partecipato con grande emozione e ha accolto la vittoria con entusiasmo, ma ha già le idee molto chiare: si è diplomata al Liceo Classico Europeo, ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha sviluppato una grande passione per la recitazione e intende farsi strada nel mondo del cinema come in quello della moda. Ma non vuole assolutamente rinunciare agli studi di Medicina – sta già frequentando il primo anno di università -, con l’aspirazione di specializzarsi in cardiochirurgia.

“Francesca si definisce una ragazza pacata, riservata e molto determinata – così viene descritta nei social ufficiali di Miss Italia -. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità”. “Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza“, ha spiegato quando le è stato chiesto perché proprio lei avrebbe dovuto aggiudicarsi il primo posto sul podio.