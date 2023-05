Ronn Moss a “Oggi è un altro giorno”: il dolore per la sorella Linda

Fonte: IPA “Beautiful”, Brooke in abito da sera a Roma e c’è anche Ginevra Lamborghini: foto dal set

Ronn Moss è tornato a Oggi è un altro giorno, ospite d’eccezione del salotto pomeridiano di Serena Bortone in cui è ormai di casa. L’occasione è stata delle più liete: il celebre attore, noto per il ruolo di Ridge in Beautiful, ha da poco presentato il suo secondo album da solista. Perché oltre a essere uno dei volti più amati del piccolo schermo, l’affascinante Ronn è anche un cantautore da sempre appassionato di musica. Nei suoi occhi, però, ben presto si è stagliato un velo di profonda tristezza ricordando la sorella Linda, venuta a mancare da poco.

Ronn Moss, il dolore per la morte della sorella Linda

Nonostante sia uno dei personaggi più celebri del piccolo schermo, nonché attore amatissimo a livello internazionale, Ronn Moss non è avvezzo alle dichiarazioni pubbliche in merito alla sua vita privata. Talmente riservato da non aver lasciato trapelare finora il profondo dolore che lo ha colpito: la sorella Linda è venuta a mancare appena qualche settimana fa e l’attore non è riuscito a superare questa perdita.

Il salotto di Oggi è un altro giorno ha fatto da scenario alle sue performance da cantautore, in una chiacchierata con Serena Bortone che è stata un omaggio all’Italia e alla nostra musica. Ronn Moss si è trasferito oltre un anno fa a Fasano, dove vive in pianta stabile, e qui ha proseguito la sua attività di cantautore, coltivando una passione per la musica nata ben prima di diventare il popolare Ridge Forrester della soap opera Beautiful.

Tanti i nomi che sono emersi da Lucio Battisti a Vasco Rossi, fino a Sergio Endrigo ed è proprio parlando di quest’ultimo che il volto dell’attore si è velato di profonda tristezza. Tra i brani del cantautore ce n’è uno in particolare che amava dedicare alla sua amata sorella Linda, scomparsa da poco in circostanze che Moss ha preferito non approfondire. “Non lo voglio dire, non è molto piacevole”, ha detto incalzato dalla Bortone che ha chiesto qualche dettaglio in merito a questo grave lutto. “È qui con noi adesso” ha aggiunto, con la voce rotta dall’emozione.

Appena qualche settimana fa Moss aveva condiviso sul suo profilo Instagram un post dedicato proprio alla sorella Linda, con una foto ricordo che lo ritrae da giovanissimo insieme a lei e al papà: “Questa è una vecchia foto di me, mio padre e la mia unica sorella Linda, scomparsa da poco – aveva scritto nella didascalia -. Linda ha vinto un Oscar come editor del suono nel film Balla con i lupi. Era un’operatrice equestre come nostra madre e ha dedicato gran parte della sua vita al salvataggio dei cavalli”.

“Oggi è un altro giorno”, la dedica agli alluvionati dell’Emilia Romagna

Serena Bortone da giorni dedica la prima parte del suo programma alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, ospitando personaggi come Serena Grandi e Mirko Casadei, profondamente legati a quella terra tristemente devastata. Ronn Moss non ha perso occasione per esprimere tutta la sua solidarietà a chi sta vivendo una simile tragedia e ha colto l’occasione per dedicare loro un brano molto toccante nello studio di Oggi è un altro giorno.

“Una benedizione e tanto amore a loro”, ha detto poco prima di imbracciare la sua chitarra e cantare sulle note di Just a little, uno dei brani del suo nuovo album. Talvolta basta solo un pensiero per scaldare il cuore, anche quando ci sentiamo impotenti di fronte al destino.