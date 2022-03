Ridge di Beautiful compie 70 anni. Ronn Moss, eterno sex symbol

Ronn Moss compie 70 anni, e resta l’eterno sex symbol di una delle soap più famose di sempre, Beautiful. Dopo anni dal suo abbandono della fortunata serie, l’ex interprete di Ridge Forrester è ancora amatissimo in Italia, dove trascorre molti mesi all’anno. Scopriamo cosa fa oggi in occasione del suo compleanno.

70 anni di Ridge: buon compleanno Ronn Moss

Ha fatto innamorare intere generazioni di telespettatrici e ancora oggi è amatissimo: Ronn Moss ha un grandissimo seguito in Italia grazie alla soap che lo ha visto protagonista per decenni, Beautiful. Nato il 4 marzo 1952 a Los Angeles, è diventato famoso grazie al personaggio di Ridge Forrester, che ha interpretato per un quarto di secolo, compie 70 anni.

E pensare che Ronn ha raccontato di non avere più nessun rapporto con i suoi ex colleghi: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Oggi abbiamo tutti vite diverse. Di Beautiful mi mancano le persone, perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”.

L’attore però non rinnega affatto quella esperienza, che gli ha dato la popolarità e l’affetto del pubblico, specie quello italiano, e continua con orgoglio il suo mestiere. Infatti Ronn Moss ha lasciato la tv, ma non la recitazione, dedicandosi al cinema, e girando alcuni film anche in Italia.

Il suo debutto sul grande schermo è stato proprio nel nostro paese nel film di Giacomo Battiato I Paladini: Storia d’armi e d’amori con Barbara De Rossi, nel 1983. Tra le sue pellicole ricordiamo Agguato alle Hawaii (1987), Il sostituto (2000), Christmas in Love (2004) di Neri Parenti e Her Morbid Desires (2007).

In TV lo abbiamo visto anche nel 2010 a Ballando con le stelle su Rai 1 e nel 2021 a Star in the Star su Canale5. Un’altra sua grande passione è da sempre la musica, che coltiva ancora oggi, incidendo dischi e tenendo concerti. Se per molti resterà per sempre il sex symbol Ridge, il pubblico ha saputo apprezzare negli anni anche il suo amore per l’Italia, il buon vino e la sua solarità e disponibilità, un vero anti divo nonostante l’immensa popolarità acquisita.

La vita di Ronn Moss dopo Beautiful tra la Puglia e gli Stati Uniti

Ronn Moss ha trascorso molto tempo nel nostro paese dopo l’addio a Beautiful. L’attore ha raccontato di considerare la Puglia come la sua seconda casa. Proprio in una masseria in questa terra al momento si dedica all’organizzazione di matrimoni: e pensare che nella soap ha detto sì ben tredici volte. Per questo, racconta, si sente ormai un esperto in materia.

Continua a recitare, alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il film Surprise Trip – Viaggio a Sopresa con Lino Banfi, mentre il suo prossimo progetto sarà un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti. Nonostante abbia interpretato Ridge Forrester per ben venticinque anni, l’attore ha spiegato di aver sempre lasciato agli spettatori di Beautiful definire il perché di tanto affetto nei confronti dell’affascinante stilista.