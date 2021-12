Arisa trionfa a Ballando, l’ex Di Carlo dice la sua (ma glissa su Vito)

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa ha appena conseguito uno dei suoi successi: ha trionfato a Ballando con le Stelle, piazzandosi al primo posto tra i concorrenti dello show di Milly Carlucci. Con la sua determinazione e l’aiuto del ballerino Vito Coppola, è riuscita a battere anche coloro che sembravano favoriti, come Morgan e Sabrina Salerno. Così, il suo trionfo, non è passato inosservato e tutti ne hanno parlato, compreso il suo ex Andrea Di Carlo.

Arisa, Andrea Di Carlo parla della sua vittoria ma tace su Vito

La storia tormentata tra Arisa e Andrea Di Carlo non è finita nel migliore dei modi. L’ex fidanzato della cantante, tuttavia, ha dimostrato di non avere rancore nei suoi confronti e, intervistato dal settimanale Oggi, ha commentato con positività l’ultimo suo successo:

È stata generosa nell’esporsi – ha infatti ammesso De Carlo -. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra.

Durante lo show, però, oltre a mostrare le sue capacità in pista, Arisa ha instaurato una complicità con il ballerino Vito Coppola. I due si sono lasciati andare anche a qualche bacio alla fine delle loro coreografie, incrementando, così, le voci di un presunto flirt. Una vicinanza che Andrea Di Carlo ha preferito non commentare, pur non riuscendo a trattenere quella che, però, potrebbe sembrare una velata frecciatina:

Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano.

Arisa e la vittoria a Ballando: anche Carolyn Smith dice la sua

Anche Carolyn Smith ha voluto dire la sua sulla vittoria di Arisa a Ballando con le Stelle. Secondo la storica giudice del programma, la cantante non è stata la ballerina più brava dello show e neanche quella che ha fatto più progressi durante il percorso. Il segreto del suo successo, quindi, risiede altrove:

È stata la rivelazione di Arisa come Rosalba – ha svelato la Smith -. È arrivata terrorizzata, ma è stata quella che ha fatto più progressi come donna.

E infatti, quella che appare al pubblico è un’Arisa rinata, decisamente più serena e sicura. La vittoria a Ballando con le Stelle è stata meritatissima e, per lei, è una conferma delle sue capacità e del suo innegabile carisma. Quali altre avventure deciderà di intraprendere dopo questo emozionante trionfo?