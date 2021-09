Arisa, si apre un nuovo capitolo nel tira e molla con Andrea Di Carlo

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Quella tra Arisa e Andrea Di Carlo non è più (solamente) una storia d’amore, ma una vera e propria soap opera che non sembra avere fine. I due hanno iniziato a frequentarsi forse poco più di un anno fa, ma la loro relazione è stata caratterizzata da un lungo tira e molla di cui è appena stato scritto un nuovo capitolo.

Di recente, Arisa sembrava intenzionata a dare una svolta alla propria vita privata. L’addio al suo ex Andrea Di Carlo, l’ultimo di una lunga serie, pareva davvero quello definitivo, e la sua decisione di tagliarsi i capelli (e di tingerli biondo platino) era stata vista come il “colpo di testa” di una donna che ha voglia di rinnovarsi. Eppure, nelle ultime settimane l’artista era stata avvistata nuovamente in dolce compagnia di Andrea, condividendo con lui quegli atteggiamenti intimi tipici di una coppia innamorata.

L’ultimo tassello di questa storia d’amore, che ha suscitato grande scalpore tra i fan della coppia, è arrivato sulle pagine di Novella 2000: il magazine ha infatti pubblicato una foto esclusiva che ritrae Arisa e il suo fidanzato mentre si scambiano un bacio passionale. Lui, in ginocchio ai piedi della cantante, sembra volersi far perdonare qualcosa. Riuscendoci, a quanto pare: si tratta dell’ennesimo ritorno di fiamma? I due hanno preferito mantenere il silenzio sulla questione, evitando di confermare o smentire via social le tante indiscrezioni che stanno circolando sulla loro situazione sentimentale.

Arisa e Andrea Di Carlo si erano conosciuti per motivi professionali, e ben presto tra di loro era scattata la scintilla. Dopo pochissimi mesi di frequentazione, avevano iniziato a girare voci sul loro presunto matrimonio – che avrebbe dovuto celebrarsi all’inizio di settembre. Ma tutto era andato a monte quando l’artista aveva rilasciato una lunga intervista a Domenica In, senza fare alcun cenno alla sua vita sentimentale. Andrea, sentendosi messo in disparte (quasi come se Arisa si vergognasse di lui), aveva deciso di darci un taglio.

Da quel momento ha avuto inizio una lunga serie di ritorni di fiamma e di addii improvvisi, ai quali è stato davvero difficile stare dietro. Fino ad oggi, che sembra essere tornata la pace tra i due innamorati. Tuttavia, il percorso è ancora in salita: Arisa sarà infatti molto impegnata nelle prossime settimane, in quanto è stata ufficializzata come nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Il suo amore con Andrea riuscirà a sopportare questo nuovo stravolgimento nella sua routine? Lo scopriremo strada facendo.