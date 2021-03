Arisa e Andrea Di Carlo, aria di crisi: i dubbi dopo Domenica In

editato in: da

Come ogni anno, la puntata di Domenica In che va in onda il giorno successivo alla finale del Festival di Sanremo vede la presenza di tutti i cantanti che hanno gareggiato durante la settimana più importante della televisione italiana. Ad aprire l’appuntamento del 7 marzo, dopo la conclusione della settantunesima edizione della kermesse, è stata Arisa con la sua delicata e struggente Potevi fare di più.

Molti sono stati i complimenti che le sono stati rivolti dagli ospiti presenti in studio, giornalisti ed esperti di musica. Arisa, visibilmente emozionata, ha commentato con il volto illuminato di gioia, affermando “Voglio ringraziare tantissimo Amadeus, una persona straordinaria, ha fatto un Festival divertentissimo e voglio ringraziare anche il mio staff”.

Il brano parla di una tormentata situazione amorosa, fatta di solitudine e di (tante) lacrime versate. Per questo motivo, non sono naturalmente mancate domande che hanno cercato di estrapolare informazioni sulla situazione sentimentale della cantante. In realtà, Arisa è felicemente fidanzata con il manager Andrea Di Carlo, e sui social la coppia appare spensierata e priva di nubi. Arisa, però, non ha risposto in maniera del tutto convinta, apparendo evidentemente infastidita. “In amore sto bene, ma insomma (…) C’è molta incertezza” ha chiosato l’artista, dicendo poi che avrebbe preferito raccontare il tutto settimana prossima, in occasione dell’appuntamento di Domenica In del 14 marzo, quando sarà ospite nuovamente di Mara Venier.

Il giornalista Roberto Poletti, però, ha rincarato la dose affermando che dalla cantante emerge una luce particolare, sinonimo della sua gioia amorosa. L’interprete di Mi sento bene, tuttavia, ha preferito non commentare, cecando in tutti i modi di sviare il discorso e arrivando poi a chiudere la questione con un fermo “Io sono stazionaria. Oggi sì, domani non si sa”. Che cosa sarà mai successo dunque? Che si respiri aria di Crisi tra Arisa e Andrea Di Carlo? Il dubbio c’è, ed è alimentato dal fatto che nelle ultime ore sono stati limitati i commenti sotto una foto pubblicata un paio di giorni fa dal manager, e che lo ritrae mentre è intento a dare un affettuoso bacio sulla guancia alla fidanzata. Sembrerebbe, inoltre, che la cantante abbia cancellato uno scatto in cui compariva in compagnia del fidanzato.

Il quadro della situazione appare decisamente singolare. La coppia, fino a ieri, risultava essere affiatata e più unita che mai: cos’è successo? Un litigio avvenuto nella notte ha incrinato il rapporto? Non ci è dato saperlo, ma è probabile che Arisa si apra sulla questione la prossima domenica.