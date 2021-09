Arisa approda a Ballando. E su Instagram scrive a Maria De Filippi

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Quando aveva iniziato a girare voce che volesse lasciare Amici, in molti si erano stupiti: Arisa spiega ora le sue ragioni in una lunga lettera indirizzata a Maria De Filippi, buttando lì una frase che ha subito suscitato molti sospetti. E infatti, pochissimo tempo dopo la cantante ha svelato di essere ufficialmente tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.

“Oggi inizia una nuova edizione di Amici” – ha scritto Arisa in un bellissimo post condiviso su Instagram, appena prima che cominciasse la puntata del talent show – “Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere sempre grati”. L’artista è stata professoressa di canto nella scorsa stagione della trasmissione, ma quest’anno ha deciso di fare un passo indietro.

Certo, non ha nulla da “rimproverare” alla De Filippi o allo show: “Amici è un’esperienza incredibile. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto finora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico”. Perché allora ha voluto rinunciare ad un’altra edizione dietro il banco degli insegnanti? A rivelarlo è lei stessa: “Il mio mestiere è vivere la vita, voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, d’imparare ciò che mi manca, di diventare migliore”.

Parole, queste, che hanno suscitato qualche perplessità tra i fan. Che significa “essere ancora un’allieva?”. La risposta è arrivata quasi in contemporanea, durante un’intervista che Arisa ha rilasciato ai microfoni di Francesca Fialdini. Ospite della prima puntata di Da noi… a ruota libera, la cantante ha infatti rivelato di essere uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. Da settimane si parlava della sua possibile presenza nel cast, ma la conferma arriva solo ora, con questo annuncio inaspettato.

Milly Carlucci ha voluto sottolineare l’evento con un messaggio registrato che, mandato in onda dalla Fialdini, ci svela un dettaglio interessante: Arisa farà coppia con Vito Coppola, una delle new entry che ha sostituito Raimondo Todaro – quest’ultimo ha appena debuttato ad Amici. Insomma, inizia una nuova avventura per la cantante, che però non dimentica l’importante occasione che ha avuto nel talent di Canale 5: “Grazie infinite Maria, spero di rincontrarti presto per ringraziarti ancora e ancora e ancora…” – ha scritto in conclusione del suo lungo messaggio su Instagram.