Maria De Filippi in panni inediti: celebra il matrimonio di un suo collaboratore

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

Siamo abituati a vederla sullo scalino di Uomini e Donne, o al massimo nella sua versione “invernale” alla conduzione di C’è Posta per Te, ma questa volta ha sorpreso tutti: Maria De Filippi si è infatti prestata per officiare un matrimonio, e più precisamente l’unione civile di uno dei suoi collaboratori.

Tutto è avvenuto nel massimo riserbo, ma qualche dettaglio è inevitabilmente emerso sui social. A partire da un selfie pubblicato da Raffaella Mennoia tra le sue storie di Instagram: la vediamo ritratta assieme a Maria De Filippi, della quale è una validissima (nonché storica) autrice. Come si evince dalle immagini, la cerimonia si è tenuta in una location top secret in riva al mare, una cornice da sogno per un bellissimo matrimonio. Paraventi bianchi, lanterne tutt’intorno e tantissimi fiori: questa l’atmosfera suggestiva che ha suggellato l’amore di due persone speciali.

Maria ha infatti officiato le nozze del suo collaboratore e amico Alessandro Martino con il compagno Bruno, indossando per una volta i panni di Cupido non solo in televisione. Per l’occasione, la De Filippi ha sfoggiato un bellissimo tailleur rosso bordeaux, una scelta davvero molto elegante. E sopra ha indossato la fascia tricolore, segno del suo ruolo come celebrante del matrimonio. Per lei è stato sicuramente un grande onore, poter partecipare in modo così “incisivo” in quello che è uno dei giorni più belli di una coppia innamorata.

Tra gli invitati al matrimonio, oltre a Raffaella Mennoia, c’era anche la bravissima Giordana Angi. Giovane talento uscito da Amici, la cantante ha intonato la sua splendida Siccome sei come suo delizioso omaggio agli sposi. E grazie alla sua voce meravigliosa, l’atmosfera si è fatta subito più romantica. Proprio l’esibizione della Angi è stata condivisa su Instagram, e in pochi istanti ha fatto il giro del web.

Questa splendida cerimonia segna la fine delle vacanze estive, e l’inizio di una nuova stagione lavorativa. Maria De Filippi è infatti pronta al suo ritorno in tv con Uomini e Donne, che debutta lunedì 13 settembre con tantissime sorprese per i telespettatori. Quest’anno c’è anche un’altra grande novità: l’attesa per la nuova edizione di Amici si fa brevissima, dal momento che la sua prima puntata pomeridiana è prevista per sabato 18 settembre. L’autunno si prospetta dunque ricco di emozioni.