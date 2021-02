Raffaella Mennoia operata: “Non vedo l’ora di tornare alla mia vita”

editato in: da

Raffaella Mennoia ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver trascorso qualche giorno in ospedale e di essere tornata a casa dopo un intervento. Il braccio destro di Maria De Filippi e popolare autrice di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto con la mascherina e un camice indossato, scattato durante i giorni di degenza.

Senza scendere nei particolari, la Mennoia ha spiegato cosa le è successo, lasciando sui social un breve sfogo:

Oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso… I prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island ❤️ a presto…

Così Raffaella ha aggiornato i suoi fan, che hanno prontamente dimostrato il loro affetto e il loro supporto dopo il delicato intervento: “Riprenditi presto dolce Raffa”, ha scritto un utente, “Auguri di pronta guarigione”, ha commentato un altro. Immancabile poi il sostegno di colleghi e amici, che anche con un semplice cuore hanno mostrato la loro vicinanza: da Filippo Bisciglia a Beatrice Valli, passando per Sophie Codegoni a Gemma Galgani, e ancora Andrea Cerioli e Francesco Monte.

Non è la prima volta che Raffaella Mennoia parla ai suoi follower dei suoi problemi di salute: questa estate infatti aveva pubblicato, sempre su Instagram, uno scatto in cui si mostrava con una serie di cerotti su gola e sterno, risalente a due anni prima. L’autrice tv infatti da anni lotta contro un tumore alla tiroide e non perde occasione per ricordare a tutti quanto importante sia la prevenzione.

La Mennoia allo scatto aveva accompagnato queste parole: “Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita… Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi… Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità… Spesso è tardi per tutto… La vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione”.