Temptation Island, Raffaella Mennoia dice la sua su Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Temptation Island continua a suscitare grande interesse e questa volta anche Raffaella Mennoia ha voluto dire la sua: per la precisione, la responsabile della redazione di Uomini e Donne, è ricorsa a Instagram per commentare le dure parole di Pietro Delle Piane nei confronti della compagna Antonella Elia.

Avere un figlio non rende una donna degna. Avere una moglie non rende un uomo degno. Trattare le persone con dignità e rispetto rende una persona degna. Mi hanno cresciuta scegliendo il piatto meno caro al ristorante se non pago io, mi hanno cresciuta per essere libera e fiera di me.

Sono queste le parole dell’autrice tv, che ha anche menzionato il profilo ufficiale del programma nella didascalia del post. Il commento di Raffaella è arrivato dopo l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda il 23 luglio, nella quale è stato mostrato come la relazione tra Pietro e Antonella abbia preso una brutta piega.

Pietro Delle Piane, infatti, è finito al centro della polemica non solo per aver baciato una tentatrice e per essersene vantanto con Lorenzo Amoruso, ma soprattutto per il modo in cui ha parlato della Elia: “Lei è acida perché non ha figli”, queste sono solo alcune delle parole di Pietro, che ha voluto sottolineare come – secondo lui – una donna che non diventa madre non possa sentirsi pienamente appagata.

Questa esternazione ha reso Antonella piuttosto triste, poiché ha più volte espresso di aver sofferto per questo stigma durante tutta la sua vita:

È ovvio che non ho figli, è ovvio che ho sofferto la solitudine, ovvio che non ho una discendenza. Però parlarne così lo trovo offensivo. Sono offesa.

Il tradimento e lo spiacevole commento di Pietro nei confronti della compagna hanno naturalmente suscitato l’indignazione dei telespettatori, che si sono “scatenati” sui social. Tra questi, è risaltato il post di Raffaella, che da molto tempo è considerata un punto cardine per le dinamiche che si sviluppano nei dating show di Maria De Filippi non solo perché a capo della redazione, ma per la sua sensibilità con la quale tratta le storie di tutti coloro che partecipano a Uomini e Donne.