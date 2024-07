Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Uno dei programmi televisivi più amati della televisione italiana è, senza dubbio, Temptation Island che, ogni anno, fa segnare degli ascolti record. Anche la prima puntata della stagione 2024 del reality show, infatti, ha avuto un importante seguito e ha presentato ai telespettatori già dei primi colpi di scena. Una fidanzata, Alessia, infatti, ha già richiesto per due volte il falò di confronto immediato a Lino, suo partner da ben quattro anni.

Ma anche le prossime puntate potrebbero riservare non poche sorprese al pubblico da casa. Si vocifera da diverso tempo, infatti, del fatto che una coppia sia stata squalificata. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, ci sarebbero stati diversi tradimenti nel corso della registrazione del programma televisivo.

Temptation Island 2024, le ultime indiscrezioni

Filippo Bisciglia è al timone di una nuova edizione di Temptation Island, che ha avuto avvio il 27 giugno 2024. La stagione attuale del reality show presenta ai telespettatori il viaggio nei sentimenti di ben 7 coppie, con una che si è aggiunta dopo l’avvio del programma televisivo. Questa scelta della redazione del programma tv potrebbe derivare dalla squalifica di una delle coppie, eventualità al centro dei rumors da diverse settimane. Secondo le indiscrezioni, infatti, due protagonisti del reality show sarebbero stati eliminati dopo soli 5 giorni per aver violato il regolamento del programma televisivo.

Ma, delle nuove rivelazioni avrebbero svelato che sarebbero stati diversi i tradimenti che avrebbero avuto luogo nel corso dell’edizione 2024 del reality show. La soffiata sarebbe arrivata ad Amedeo Venza, esperto di gossip, direttamente da un addetto ai lavori. Secondo le indiscrezioni, inoltre, le registrazioni del programma televisivo sarebbero già concluse: “Dicono che stanno ancora registrando le puntate. Ho la conferma che non è così, la produzione prende in mano tutto, non possono esserci nemmeno i dipendenti all’interno, ma solo chi lavora nel programma per evitare spoiler. Hanno finito di registrare tra martedì e mercoledì scorso”.

L’informatore dell’esperto di gossip si sarebbe aperto anche in alcune rivelazioni riguardo le dinamiche del reality show: “Molte corna, durante le riprese… Ed è tutto vero quello che vediamo”.

Temptation Island 2024, le emozioni della prima puntata

L’edizione 2024 di Temptation Island ha presentato al pubblico televisivo già diverse emozioni. Protagonisti assoluti del primo episodio sono stati due fidanzati che hanno, subito, legato molto. Si tratta di Lino e Tony, partner rispettivamente di Alessia e Jenny. I ragazzi si sono lasciati andare a diversi apprezzamenti espliciti nei confronti delle tentatrici e, in seguito, Lino ha mostrato un interesse sempre più forte nei confronti della tentatrice Maika.

La vicinanza tra il fidanzato e la ragazza ha indispettito moltissimo Alessia che ha richiesto il falò di confronto. Lino, però, ha deciso di non presentarsi a questo faccia a faccia e di proseguire il suo viaggio nei sentimenti. Il primo falò dell’edizione è stato teatro di diverse scintille e, ancora una volta, Alessia ha deciso di chiedere di poter parlare con Lino, sempre più preso da Maika. La prima puntata di Temptation Island si è conclusa proprio con questa richiesta della fidanzata e solo nel prossimo episodio i telespettatori scopriranno com’è andata a finire tra i due protagonisti del programma televisivo.