Temptation Island 2024: “Una coppia già squalificata”

Secondo alcune anticipazioni, una delle coppie in gara a Temptation Island 2024 sarebbe già stata squalificata per aver violato il regolamento

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Mancano ancora pochi giorni all’approdo in tv di Temptation Island 2024, ma la nuova edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia si annuncia a dir poco scoppiettante. Secondo alcune anticipazioni, infatti, una delle coppie in gara sarebbe già stata squalificata per aver violato il regolamento del reality.

Temptation Island 2024: le prime indiscrezioni

La prima puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda giovedì 27 giugno su Canale 5 in prima serata. Tuttavia, a pochi giorni dal debutto sul piccolo schermo, sono arrivate delle anticipazioni piuttosto “scoppiettanti”: secondo Novella 2000, infatti, una delle coppie in gara (di cui non è stata rivelata l’identità) sarebbe stata eliminata dopo soli 5 giorni per aver violato il regolamento del reality.

“A quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la ragazza, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, e da qui è scoppiato il caos”.

Stando a quanto riportato dall’insider, la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate: “Con una corsa, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica“. Una scena che agli aficionados del reality potrebbe ricordare i trascorsi di Ciro Petrone, che si rese protagonista di un episodio analogo nel 2019 e che fu per questo eliminato dal gioco.

Nonostante l’affidabilità delle fonti, l’indiscrezione non è stata confermata dai canali ufficiali dello show, e bisognerà quindi attendere la messa in onda del reality per verificarne l’autenticità.

Temptation Island 2024: chi sono le coppie in gara

Intanto sono state rese note le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2024, condotto come sempre da Filippo Bisciglia. A mettersi alla prova saranno Siria e Matteo, di Gela: a scrivere alla trasmissione è stata la ragazza, che, dopo aver perso 85Kg, vuole capire se la donna che è diventata sia ancora quella giusta per il suo fidanzato. C’è invece una forte mancanza di fiducia nella coppia composta da Jenny e Tony: lui, di professione dj, ama trascorrere le serate in giro per locali, e, stando ad alcuni messaggi recapitati alla sua fidanzata, potrebbe averla tradita.

Christian e Ludovica sono fidanzati da 10 anni, ma lei lo ha lasciato per ben 2 volte, portando lui a mettere in discussione la loro solidità di coppia. La quarta coppia di Temptation Island è quella composta da Martina e Raul: a scrivere alla redazione è stata la ragazza, stanca dell’eccessiva gelosia del compagno. Situazione opposta quella di Alex e Vittoria: come spiegato nella clip di presentazione, la fidanzata si sentirebbe esclusa dalla vita del suo lui, che, addirittura, non l’ha invitata per il suo compleanno.

Gaia e Luca, sesta coppia di Temptation Island 2024, devono invece fare i conti con i numerosi tradimenti di lui, che per ben tre volte è stato perdonato dalla fidanzata. Infine Alessia e Lino, coppia napoletana messa a dura prova dalla scarsa fiducia della ragazza nei confronti del compagno.