Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara presto genitori: l’ex coppia di Temptation Island a Verissimo

Una bella notizia per i fan di Temptation Island: una delle coppie più famose del celebre reality condotto da Filippo Bisciglia ha annunciato a Verissimo di aspettare un bambino. Si tratta di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che dopo un percorso turbolento durante il loro viaggio nei sentimenti hanno deciso di allargare la famiglia.

Il salotto di Verissimo ha ospitato Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex coppia di Temptation Island, tra le più celebri del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. I due hanno scelto il programma di Silvia Toffanin per ufficializzare la loro dolce attesa, di cui si vociferava già da qualche settimana. Gabriela, entrata in studio con un pancino evidente, ha spiegato di essere al terzo mese di gravidanza.

La coppia si è detta profondamente emozionata per l’arrivo del loro primo figlio: “Presto saremo in tre!”, ha rivelato Gabriela, raccontando in studio le emozioni di questa dolce attesa. “Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po’ mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo”, ha svelato.

L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato anche del momento in cui ha scoperto di essere incinta: “Ho fatto il test a Milano e ho iniziato a urlare dal bagno della camera. Giuseppe dormiva, quindi l’ho svegliato così. Poi ci siamo abbracciati e abbiamo pianto”.

Per Gabriela però questa non è la sua prima gravidanza: “Sono rimasta incinta a 14 anni sempre con Giuseppe. Purtroppo però quella gravidanza non è andata avanti. Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli e immaturi”. Un’esperienza segnata da molte difficoltà, anche per la giovanissima età di entrambi: oggi però la loro è una storia diversa, frutto di un amore con basi solide.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la storia d’amore

Quando Gabriela e Giuseppe hanno partecipato a Temptation Island nel 2023 stavano già insieme da sette anni e il loro rapporto vacillava da tempo. Lei aveva richiesto di partecipare perché non si sentiva più apprezzata dal fidanzato, che secondo lei aveva smesso di dedicarle attenzioni, passando molto tempo con gli amici o al cellulare. Giuseppe, d’altra parte, lamentava la gelosia eccessiva di Gabriela.

Il loro è stato uno dei percorsi più turbolenti dell’edizione: la ragazza si era avvicinata molto a uno dei tentatori, suscitando la forte reazione di Giuseppe. Lui, dal canto suo, non aveva nascosto la sua attrazione per una delle ragazze del villaggio dei fidanzati. Gli animi di entrambi si erano presto surriscaldata, portando a un primo falò di confronto anticipato richiesto da Giuseppe, durante il quale i due avevano deciso di lasciarsi.

Pochi giorni dopo la rottura però entrambi avevano chiesto un nuovo falò di confronto per chiarirsi. Dopo un intenso dibattito avevano deciso di uscire insieme dal programma, ammettendo i loro errori e confermando il loro amore. La loro relazione è continuata a gonfie vele dopo il loro viaggio nei sentimenti: pochi mesi dopo la messa in onda del programma, a settembre 2023, Giuseppe ha fatto la proposta di matrimonio a Gabriela, annunciando l’intenzione di sposarsi negli studi di Uomini e Donne.

Poco dopo la proposta però un’altra crisi li aveva fatti allontanare, ma la tempesta era stata ben presto superata. I due sono convolati a nozze nel luglio del 2025, coronando il loro grande amore: adesso non vedono l’ora di avere tra le braccia il loro bebè, anche se non sanno ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Ma i due hanno le idee chiare sul nome del nascituro: “Se maschio Carmine. Se femmina Maria Rosaria”.

