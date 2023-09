“Uomini e Donne”, Giuseppe e Gabriela si sposano, la proposta con la complicità di Maria De Filippi

A Uomini e Donne spazio a Temptation Island, con Filippo Bisciglia sulle famose scale dello studio al fianco di Maria De Filippi. I due lasciano spazio e parola alla coppia più discussa dell’ultima edizione del programma targato Canale 5, Gabriela e Giuseppe.

Si è parlato a lungo dell’american boy traditore, tanto abile con le app di incontri da aver mandato dei messaggi alla sua fidanzata, ma in realtà destinati a una potenziale amante. I due hanno scelto di provare a recuperare il rapporto e soprattutto la fiducia, ma all’interno del resort di Temptation Island il giovane non è riuscito a trattenersi. Tante le lacrime e ancor di più i meme generati online, fino al clamoroso finale (doppio, ndr). I due si sono lasciati, per poi ritrovarsi poco dopo su quella stessa spiaggia, quella del falò di confronto, e svelare d’essere pronti a riprovarci, ma con un equilibrio differente tra loro.

Gabriela e Giuseppe a Uomini e Donne

All’ingresso in studio, lui si mostra un po’ teso e serio, mentre lei sembra pronta a sedersi sul trono. Nessun segnale di crisi, però, arrivando mano nella mano. Anche Maria De Filippi si rende conto del fatto che qualcosa non sembra quadrare alla perfezione. Giuseppe si dice però soltanto un po’ teso.

Poco dopo eccolo interrompere il tutto e chiedere di poter andare in bagno. Risate generali e grande stupore, con Tina che prova a giustificare, tra il serio e il faceto: “L’emozione ti fa venire le coliche”. Poi di colpo tutto cambia, le luci si abbassano e parte un filmato dedicato soltanto a Gabriela. Se il pubblico inizia a intuire qualcosa, lei non sembra sospettare nulla, e quanto accade la lascia in lacrime, ma stavolta di gioia.

La proposta di matrimonio

Dopo il momento di imbarazzo per la fuga di Giuseppe, Maria De Filippi svela le carte e si mostra per la complice che è. Fa partire un filmato molto romantico, nel quale il giovane parla con il cuore in mano alla sua fidanzata storica.

Le dice tutto ciò che prova, ricorda i primi tempi e quelli più recenti a Temptation Island, restando se stesso. Dall’accento al dialetto, non prova a proporsi in maniera diversa, perché lei non si è innamorata di un uomo diverso.

Le lacrime iniziano ad apparire e infine la voce di Giuseppe annuncia il suo ritorno in studio, perché per l’ultima parte di questo momento, vuole guardarla negli occhi. Lei lo guarda apparire in studio, rifare la passerella che prima hanno percorso insieme, fino a porsi dinanzi a lei, pronto per la proposta di matrimonio, accolta con un applauso.

Fa fatica a parlare, Giuseppe, che deve confessarla un’ultima bugia, stavolta a fin di bene. Le aveva mentito su dove fosse andato pochi giorni prima, impegnato a ritirare l’anello di fidanzamento: “Ti voglio chiedere se mi vuoi sposare. Se vuoi diventare mia moglie”.

La risposta? È tutta nelle lacrime, nell’abbraccio e nei baci che i due si scambiano. Maria, la complice, ci tiene a precisare poi qualcosa. La richiesta di andare in bagno era ovviamente parte di questo momento organizzato, ma ciò che più conta è che la redazione non ha spinto in nessun modo per la “creazione” di questo momento. Tutto è partito da Giuseppe, che li ha soltanto informati delle sue intenzioni. Anche l’anello lo ha scelto, comprato e ritirato da solo. Non c’è stato nulla di televisivo, dunque, se non il momento stesso della proposta dinanzi a tutt’Italia.