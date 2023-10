Fonte: Ufficio Stampa Fascino Gabriela e Giuseppe, fidanzati di "Temptation Island"

Tutto è bene, ciò che finisce bene. Sembrava concludersi così la storia tra Gabriela e Giuseppe, i due giovani divenuti noti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a Temptation Island. Le cose non sono però andate come previsto, tutt’altro. Ecco cosa lascia pensare che ormai tra loro sia tutto finito.

Gabriela: addio a Giuseppe

Avevano deciso di separarsi al termine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Lui si era dimostrato desideroso di una vita da single, libera da legami. I filmati che evidenziavano il suo comportamento nella parte del villaggio riservata agli uomini, e alle tentatrici, aveva lasciato pochi dubbi.

Gabriela non ci ha pensato su due volte, lasciandolo in maniera netta. Poco dopo, però, eccoli tornare su quella spiaggia per un altro falò di confronto. I due si conoscono da tantissimo e si può dire siano cresciuti insieme. Ciò ha avuto un grande peso e così spazio alla seconda chance.

Come se non bastasse, Giuseppe le ha fatto la proposta a Uomini e Donne, ricevendo un deciso sì. Dalla crisi al matrimonio, tutto rigorosamente in televisione. Sembrava tutto già pronto per una nuova coppia social, più o meno seguita di altre, destinata a fare delle sponsorizzazioni e apparizioni sul piccolo schermo il proprio lavoro.

In questo scenario, giungono come un fulmine a ciel sereno le storie Instagram pubblicate da Gabriela, che lasciano poca libertà d’interpretazione. Sembra chiaro come abbia deciso di lasciare Giuseppe, senza però scendere troppo nei dettagli.

In una si legge: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto e stare al passo. Mettetevi d’accordo tra chi volete e ciò che potete permettervi”.

Il tutto seguito da: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”. Come se non bastasse, spazio anche a una terza storia, nella quale Gabriela lancia un nuovo colpo dritto al cuore del fidanzato, o ex. Dice semplicemente come non si riesca mai del tutto a conoscere un’altra persona.

Se a ciò si aggiunge il fatto che abbia smesso di seguirlo sui social (in seguito lo ha nuovamente aggiunto), l’analisi pare scontata e lineare. Sui social c’è chi si chiede cosa abbia combinato l’American Boy, prendendo chiaramente le parti di lei, dopo il trattamento subito a Temptation Island.

Nulla esclude, però, che si sia trattato di un duro scossone, ma non di una rottura definitiva. Sul profilo restano online le loro foto, anche se al momento Gabriela pare più preoccupata della propria trasformazione personale che di lui.

Le operazioni di Gabriela

Il percorso a Temptation Island ha consentito a Gabriela Chieffo di farsi conoscere e apprezzare. Il pubblico la segue con interesse e affetto, come dimostrano i suoi 170mila follower, il che potrebbe aprire le porte di una carriera sui social, come per tante altre prima di lei.

C’è già chi anticipa l’addio a Giuseppe e un ruolo da tronista a Uomini e Donne. Rispondendo a un commento ricevuto sui social, aveva risposto così a chi ipotizzava l’approdo alla corte di Maria De Filippi: “Giuseppe non sarebbe tanto d’accordo”.

Dopo 24 ore, ecco le storie della discordia, il che non esclude una connessione con l’ipotetico litigio tra i due. Ad ogni modo, che sia per sentirsi meglio con se stessa o per obiettivi lavorativi, l’immagine di Gabriela sta leggermente cambiando, chirurgicamente parlando.

Si è infatti recata in Turchia, a Istanbul, per rifarsi sia il naso che il seno, dopo aver già mostrato gli effetti del filler alle labbra. In un mix di critiche e sostegno, la giovane prosegue per la sua strada, pare da single al momento.