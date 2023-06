“Temptation Island”, Giuseppe esagera e Gabriela si infuria: “Si pentirà di tutto”

Al via il viaggio nei sentimenti più atteso di Canale 5. Temptation Island è tornato sul piccolo schermo per allietare i telespettatori con le storie, le emozioni e le ripicche delle coppie protagoniste di questa edizione condotta, ancora una volta, da Filippo Bisciglia. C’è ancora tempo per conoscere i fidanzati e le fidanzate, i tentatori e le ammalianti tentatrici ma già qualcuno si è distinto su tutti gli altri. Tra Giuseppe e Gabriela qualcosa si è incrinato e lui, che non sembra aver intenzione di porre riparo alla situazione, ha un tantino esagerato. Lei – neanche a dirlo – è andata su tutte le furie ed è pronta a scatenare la guerra.

Giuseppe e Gabriela, senza fiducia non c’è amore

Sì, magari potrebbe sembrare una di quelle frasi fatte da cioccolatini ma in fondo è proprio così: quando in un rapporto viene a mancare la fiducia, anche solo da una delle due parti, il rapporto è destinato ben presto a sgretolarsi. Certo è anche vero che si può sempre far qualcosa almeno per provare a riconquistare il proprio partner ma non è con le parole che si può procedere in quest’ardua impresa: ci vogliono i fatti.

Da questo punto di vista sembra che Giuseppe non abbia proprio le idee chiare sulla fidanzata Gabriela. Tra un “Sono sette anni che non riesco a capire cosa voglio dalla vita” e un “La mia testa a volte mi dice di stare con lei, altre volte no”, anziché contenersi il giovane fidanzato 24enne ha dato spettacolo nella prima puntata di Temptation Island.

Solo un “innocente” flirtare con la conterranea Roberta, tentatrice bellissima dal biondo caschetto, ma che è bastato per far andare su tutte le furie Gabriela. La stessa che ha chiamato il programma di Bisciglia dopo sette anni di relazione – lei aveva soltanto 12 anni quando si sono conosciuti – all’insegna delle regole e delle restrizioni di lui (“Non potevo neanche andare a comprare il pane da sola”) che, alla fine, ha ben pensato di iscriversi di nascosto a un sito di incontri con il nickname “American Boy”. Mica male.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Giuseppe flirta con Roberta, Gabriela su tutte le furie

Giuseppe non ha perso tempo per flirtare con la sua preferita, la biondissima e formosa tentatrice Roberta che, a sua volta, ha ben compreso l’ascendente che ha sul 24enne. Il primo pinnettu (e il secondo) con il conseguente primo falò non sono stati affatto rose e fiori per la fidanzata Gabriela: a conti fatti Giuseppe sembra diviso tra la voglia di stare insieme a lei e quella altrettanto forte e impellente di godersi la vita come se fosse single.

Le immagini che Filippo Bisciglia le ha mostrato in video hanno scatenato la sua furia: “Non ho parole. Sta bene là e allora può stare là per me – ha detto osservando quel bel flirtare -. Mi dà fastidio quello che dice, non è coerente. Ma poi lei non è il suo tipo. Evidentemente io non gli piaccio neanche più. Gli piace una bionda col caschetto, non sono io. Basta è finita, il giocattolo si è rotto”.

Ma non è finita qui. Gabriela non ha perso tempo per sfogarsi con uno dei single, il romano Fouad, ed è stata categorica: “Non mi interessa proprio di quello che ho visto. Volevo spegnere quel video. Gliela farò pagare. All’ultimo lui mi guarderà e piangerà, si pentirà di tutto“. Temptation Island, prima puntata e una coppia è già sul piede di guerra. Non si prospettano delle belle giornate per l’American Boy di questa edizione…