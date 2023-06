“Temptation Island”: quali sono le coppie, i tentatori e quando va in onda

Temptation Island torna dopo un anno di stop. L’attesa è tanta e il conduttore sempre lui, Filippo Bisciglia, che riprende saldamente in mano le redini dello show di Canale5. Il cast sta prendendo forma e la data di messa in onda è già decisa: la prima puntata va in onda il 26 giugno. Intanto, Maria De Filippi è già volata in Sardegna per curare gli ultimi dettagli prima del grande debutto della versione nip. Conosciamo meglio le coppie che hanno deciso di testare la forza della loro unione.

Concorrenti Temptation Island, le coppie: Gabriela e Giuseppe

La prima coppia che è stata presentata è quella composta da Gabriela e Giuseppe. A decidere di partecipare a Temptation Island è stata lei, dopo aver scoperto che il suo fidanzato – col quale condivide la sua vita da 7 anni – si è iscritto a un sito di incontri utilizzando per sbaglio il suo numero. Queste le sue parole: “Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Ciao stasera dobbiamo vederci’. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare ‘American boy'”.

Alessia e Davide

Stanno insieme da 11 anni e lei lo ha tradito per due anni con un altro uomo. Lui l’ha scoperta ma le ha nascosto di conoscere la verità. Alessia ha provato a salvare il loro rapporto in tutti i modi, ma sente di aver perso la fiducia del suo fidanzato, per questo ha deciso di scrivere al programma: “Non credo di esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Vittoria e Daniele

Sono una coppia da 4 anni ed è stato lui a decidere di provare a partecipare a Temptation Island, perché la sua fidanzata vorrebbe un figlio. Lui invece non è convinto, perché ritiene che la loro relazione sia ancora troppo instabile per poter accogliere un figlio.

Manu e Isabella

Sono fidanzati da 3 anni e mezzo e sono molto diversi. Lui viene infatti da un quartiere popolare mentre lei vive nel centro di Milano. Lui vorrebbe andare a vivere con lei ma non si trovano punti d’incontro. Isabella continua rimproverargli determinati comportamenti, che impedirebbero loro di fare il passo successivo e iniziare la convivenza.

Francesca e Manuel

Sono una coppia da due anni e mezzo ed è stata lei a decidere di partecipare al programma perché stufa dei continui tira e molla. È quindi arrivato il momento di prendere una decisione definitiva: “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

Quando va in onda

Le registrazioni del programma sono iniziate ma sui contenuti, chiaramente, vige il più stretto riserbo. Alla guida del programma è stato confermato il conduttore Filippo Bisciglia, in prima linea per tifare la sua fidanzata Pamela Camassa reduce dall’Isola dei Famosi, mentre la messa in onda è fissata per il 26 giugno 2023, in prima serata, su Canale5. I tentatori non sono ancora stati presentati.