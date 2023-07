“Temptation Island”, l’inatteso lieto fine per Giuseppe e Gabriela (che non piace)

La puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 27 luglio è iniziata con un colpo di scena. Del resto Filippo Bisciglia lo aveva già preannunciato: quanto avremmo visto sarebbe stata “una cosa mai successa prima” nel reality dei sentimenti di Canale 5. Qualcosa che, in effetti, non solo non era mai accaduto ma che era stato anche quanto di più lontano dal finale che ci si poteva aspettare per una delle coppie più discusse di questa edizione. Giuseppe e Gabriela si sono rivisti dopo aver deciso di chiudere e il “lieto fine” andato in scena non è piaciuto affatto.

Giuseppe e Gabriela si rivedono dopo la rottura

“Una cosa mai successa prima” è andata in onda in prima serata su Canale 5 dalla Sardegna. Perché se è vero che il viaggio nei sentimenti di Giuseppe e Gabriela si era concluso con una bella porta sbattuta in faccia al fidanzato da parte di quest’ultima – con tanto di “ola” delle telespettatrici -, quanto accaduto a distanza di una settimana (una notte in realtà, al di là delle messe in onda) ha stupito.

Filippo Bisciglia era stato chiaro in merito alla situazione della coppia che, alla fine della scorsa puntata, era uscita affranta e distrutta dal falò di confronto. Gabriela aveva avvicinato il single Fouad per “ripicca” nei confronti di Giuseppe, il fidanzato con cui sta insieme da quando aveva 12 anni e che non ha mai ammesso i tradimenti e le mancanze di rispetto nei suoi confronti, dopo sette anni di regole e imposizioni a dir poco anacronistiche (“Non voleva neanche che andassi a comprare il pane da sola”, cit). E continuando a fare il galletto con una delle tentatrici, tra l’altro.

Le scuse di Giuseppe alla fidanzata Gabriela

Erano usciti dal programma in lacrime, ma con una doppia consapevolezza: lui non avrebbe più avuto una ragazza da comandare a bacchetta e lei, dal canto suo, finalmente sarebbe stata libera di vivere i suoi 20 anni con spensieratezza. Ma ecco il colpo di scena: Giuseppe ha chiesto a Filippo Bisciglia di tornare al falò di confronto con la fidanzata Gabriela.

Quanto accaduto nei minuti successivi è stato un susseguirsi di scuse e parole che, se fossero reali, sarebbero più che apprezzabili: “Il distacco mi ha fatto capire molto, senza di lei io non riesco ad andare avanti perché mi manca”, e ancora “Non ho mangiato, non ho dormito”, “Vengo qui per togliermi tutto questo male che ho dentro e dirle tutta la verità”, “Lei per me è tutto, dovrebbe essere la madre dei miei figli”. Giusto per citare le frasi “clou”.

Gabriela ha accettato di vederlo, lo ha ascoltato all’inizio apparentemente disillusa ma sono bastati pochi secondi per sciogliersi di nuovo di fronte a un ragazzo verso il quale è evidente che provi dei sentimenti. Lui ha ammesso tutto – tradimenti inclusi – e lei ha deciso di dargli una seconda possibilità, ma “Voglio e pretendo di essere serena” ha aggiunto.

Il lieto fine tra Giuseppe e Gabriela non è piaciuto ai telespettatori

Neanche a dirlo, la decisione di Gabriela ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori. Gli stessi che appena una settimana fa avevano esultato per la rottura con il fidanzato Giuseppe, troppo oppressivo nei confronti della giovane e al contempo poco rispettoso di lei. In fondo l’ha tradita e aveva cercato di tenerle tutto nascosto, almeno finora.

“Gabriela resisti, ti prego mollalo, scappa lontano” ha scritto un utente su Twitter, a cui fa eco un altro messaggio più che eloquente: “Non ti ha mai portato rispetto, ti ha sempre messo le corna e mo lo perdoni sperando che sia cambiato, GABRIELA TESORO SVEGLIATI”. E sono soltanto alcuni, seguiti da una pioggia di critiche nei confronti della ragazza. E vissero felici e contenti (forse).