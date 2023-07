“Temptation Island”, doppio falò: “Nessuna donna merita questo”

Dopo pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, Davide ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato con la sua fidanzata Alessia. Una notizia un po’ attesa e decisamente temuta da parte della ragazza, che ha reagito in maniera inaspettata, spiegando a Filippo Bisciglia di non volergli parlare, non in quel momento, non così presto.

Il conduttore l’ha poi lasciata a riflettere, non sola bensì in compagnia del single Davide. Lui ha saputo ascoltarla e consolarla, per poi vederla cedere. Dopo una lunga attesa, il suo fidanzato l’ha vista arrivare, chiaramente contrariata. Ma questa è soltanto una delle cose che Alessia si è ritrovata ad accettare per il bene della coppia e non per il proprio.

Il tradimento mai dimenticato

Il rapporto tra Davide e Alessia è incrinato ormai da tempo e non sembra che da parte di lui sia stato fatto realmente qualcosa per sistemare le cose. Lui avrebbe potuto terminare questa storia d’amore molto tempo fa, invece ha scelto di perdonare, almeno a parole.

Da allora, però, si è generato uno strano gioco di potere, che vede lui imporre il suo superiore status morale. Il tradimento di Alessia non è mai stato perdonato e Temptation Island avrebbe dovuto dar loro la chance di capire se ci siano ancora i sentimenti di un tempo. Dopo soli tre giorni, però, lui non ha resistito al pensiero di assistere a una nuova relazione clandestina.

Nel vederla abbracciata a un altro uomo, ha iniziato ad analizzarne ogni gesto, tacciandolo come non degno di una donna fidanzata e innamorata. Lei, colpevole nel tradimento ormai passato e “perdonato”, ha spiegato di non avere alcuna intenzione di scontare in eterno quella pena. Meglio lasciarsi che dover essere vittima nel tempo.

Ogni suo gesto è un potenziale indicatore di adulterio, il che evidenzia come Davide non abbia mantenuto la parola data. Non è cambiato e non ha dimenticato e tutto ciò sta logorando il rapporto. Il falò di confronto si fa duro, a tratti, con lei che gli intima di non alzare la voce. Prova a spiegargli che nessuna donne merita un certo trattamento e nessuna vuol sentirsi sbagliata, come lui la fa sentire da tempo.

È qui che il faccia a faccia raggiunge il suo punto più dolente. Lui pretende che lei cambi, soltanto lei, adattandosi a quell’immagine di “angioletto che aveva occhi solo per me”, che lui sostiene fosse un tempo. Parole che preoccupano, indicando un atteggiamento possessivo allarmante. Lei deve capire come scherzare con gli altri e come porsi nei confronti degli altri uomini, aderendo a un certo standard di decoro. Ecco cosa si evince dalle parole del suo fidanzato, che forse sarebbe dovuto essere ex da tempo.

Le promesse di Davide

Tanti i temi al centro di questo delicato falò di confronto ma ogni cosa viene sotterrata da due parole e un ultimatum. Davide le dice: “Ti amo”. Le chiede quindi con forza cosa voglia fare. Lei vuole che lui cambi dentro casa, nella vita di tutti i giorni. Che sia più presente e attento, che l’abbracci e smetta di vedere l’altro quando la guarda. Vuole sentirsi viva e libera, perché una relazione dev’essere una chance per fiorire insieme, non un carcere che distrugge la voglia di vivere.

Lui ritorna a proporle un ultimatum, sostenendo che gli atteggiamenti dentro casa non siano ora cruciali. Conta solo il fatto che lei riesca a dirgli d’amarlo o meno. Alessia è innamorata ma ha paura e lo chiarisce nelle ultime battute. Lui è certo di voler uscire insieme ma la ragazza, quasi in lacrime, prova a inchiodarlo alla sua promessa. Cambierà, stavolta per davvero, dice.

E così scatta l’abbraccio finale, un po’ forzato dai tempi televisivi e dai modi di lui. Nessuna donna merita d’essere trattata così e di sentirsi sbagliata. Si riassume così il pensiero e lo stato d’animo di Alessia. In questo caso, forse, il coraggio di troncare avrebbe potuto offrire un esempio migliore anche ad altre coppie in difficoltà. Ne sapremo di più quando li rivedremo nel confronto un mese dopo.

Il falò di Giuseppe e Gabriela

Doppio falò nella puntata del 10 luglio di Temptation Island. Il secondo decisamente più virale del primo, quello tra Giuseppe e Gabriela. Per quanto incredibile, è stato lui a richiedere il confronto, dicendosi sconvolto da quanto visto nell’ultimo video.

Neanche a dirlo, il pubblico è schierato con lei, considerando come il suo fidanzato abbia tentato di tradirla, fermato solo da un suo errore, aver dato il numero di telefono di Gabriela alla ragazza che aveva intenzione di conoscere.

Le cose non sono andate diversamente durante quest’esperienza. Filippo Bisciglia ha mostrato molti video di lui particolarmente vicino a una delle tentatrici. Al falò, però, prova a passare all’attacco, accusandola d’essere una donna non degna di sposarlo, dati i suoi atteggiamenti.

Lei non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa ma il comportamento di Giuseppe è a dir poco allarmante. La tensione sale fin da subito e Filippo deve intervenire per abbassare i toni di lui. Prova anche a tenere a bada Gabriela, che continuava a parlare, quasi temesse uno scontro fisico.

“Cosa hanno detto tutti? Non sbagliare!”. Si riassume così la mentalità di Giuseppe, finto uomo d’onore che intende perdere la faccia, mentre in realtà contatta altre donne su Tinder.

Il conduttore prova a inchiodarlo alle sue parole, come quando ha confessato che di certo avrebbe superato il limite con la tentatrice, fosse stato al di fuori. L’idea del tradimento continua a girargli in testa, quindi, eppure non perde occasione di andare all’attacco, descrivendo lei come una poco di buono o quasi. Ciò che preoccupa, però, sono i modi aggressivi, violenti nel tono e nelle parole. Alla fine, però, scelgono entrambi di uscire da single. Il conduttore però spiega che la loro storia non è ancora finita. Accadrà dell’altro che potrebbe lasciare a bocca aperta il pubblico.