“Temptation Island”, primo falò di confronto tra Manu e Isabella: lacrime (e sospetti)

La prima puntata di Temptation Island si era conclusa con un colpo di scena. Isabella aveva chiesto un falò di confronto anticipato a pochissimi giorni di permanenza nello splendido resort in Sardegna, ferita dalle parole del fidanzato Manu. E al pubblico, alla fine, non è rimasto che attendere fino al 3 luglio per conoscere il finale di questa storia. Il momento è finalmente arrivato, ma non mancano i sospetti sulla coppia.

“Temptation Island”, Manu scoppia in lacrime davanti a Isabella

Il primo falò di confronto è stato intriso di lacrime. Quelle di Manu che, alla vista del racconto della fidanzata Isabella, non è riuscito a trattenersi. Lo aveva già lamentato nella prima puntata di Temptation Island: si è sempre sentito sminuito da lei, ha vissuto gli ultimi mesi nella percezione di non essere abbastanza. E chi ci è passato sa perfettamente quanto questa sensazione sia devastante, specialmente se a provocarla è la persona con cui vorremmo condividere il resto della vita.

“Io non riesco a vedere, non ce la faccio a stare così”, sono le uniche parole che è riuscito a pronunciare prima di esplodere in un pianto liberatorio. E Isabella, dal canto suo, ha reagito in un modo che probabilmente molti telespettatori non si aspettavano: lo ha abbracciato e consolato, come si fa con la persona che si ama. Reazione inaspettata alla luce di molte affermazioni della giovane donna, accusata dal pubblico di essere “snob”, per usare un eufemismo.

Battute come “Me ne cerco uno più ricco”, o “Vorrei un uomo intraprendente come mio fratello” hanno scatenato ancora una volta le critiche dei social nei suoi confronti, con un nutrito gruppo di fan schierati apertamente dalla parte di Manu. Un ragazzo che ha ripetuto quanto si sia sentito sbagliato e inadeguato, quanto avrebbe voluto sentirsi per una volta sostenuto dalla compagna che sembrava invece ambire ad altro.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Manu e Isabella, cosa hanno deciso dopo il primo falò di confronto

Il finale di questa storia sembrava già scritto, eppure per i fan di Temptation Island c’è stato un bel colpo di scena con conseguente delusione. Perché non solo Isabella si è mostrata più comprensiva nei confronti del fidanzato, ma insieme la coppia ha deciso alla fine di proseguire il proprio “viaggio nei sentimenti” al di fuori del programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Mi esprimo male quando sono arrabbiata – ha ammesso Isabella -, non lo dico con cattiveria, intendo dire di migliorare insieme, non voglio la luna… Se non mi andassi bene non starei con te”. E Manu ha creduto alle sue parole, con tutto il cuore. Con il cuore di un ragazzo del quale mai nessuno ha messo in discussione la verità dei sentimenti.

“Temptation Island”, tutto finto? I sospetti sulla coppia

Tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire. Eppure questa coppia nel corso di questi pochissimi giorni di permanenza a Temptation Island è riuscita sollevare numerosi sospetti. Sappiamo bene che in TV non bisogna credere a tutto ciò che si vede, specialmente quando si parla di reality show, ma quanto detto a proposito di Isabella e Manu metterebbe in discussione proprio tutto.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione anonima secondo la quale il problema di Manu e Isabella non sarebbe mai stata la tanto chiacchierata “differenza di ceto sociale”, che in teoria sarebbe stata alla base della loro crisi di coppia, quanto la presenza di un “terzo incomodo” che avrebbe già da tempo trovato un posto speciale nel cuore di lei.

Ma non solo, perché non sono mancati i sospetti sulla ragazza. Qualcuno ha insinuato che Isabella avrebbe “costretto” Manu a partecipare al programma mentre lui, dal canto suo, non avrebbe avuto tutto questo interesse ad apparire in televisione. Un’insinuazione che ha trovato conferma da parte di un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che in un Q&A su Instagram non solo aveva anticipato che i due avessero lasciato insieme il programma, ma aveva anche affermato che il loro caso è “tutto finto”, che “lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere”.