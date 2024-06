È iniziata la nuova stagione di Temptation Island, il dating-show più seguito della televisione italiana. Un’avventura all’ultimo tradimento dove coppie ben consolidate mettono alla prova il loro amore lasciandosi tentare da tentatori e tentatrici belli da mozzare il fiato. Nella serata di giovedì 27 maggio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione condotta, come sempre, da Filippo Bisciglia che, a sorpresa, ha accolto non sei ma ben sette coppie.

Abbiamo già i beniamini di Temptation Island 2024

Non è servita neppure mezz’ora per capire chi saranno i più commentati, chiacchierati, oggetti di meme e parodie nelle prossime settimane. La coppia più affiatata di Temptation Island 2024 è quella formata da Tony e Lino. Conosciutosi sulla paradisiaca spiaggia sarda, i due bellimbusti si sono immediatamente scambiati uno sguardo di inequivocabile intesa, lasciando le belle fidanzate per correre l’uno nelle braccia dell’altro. I Totò e Peppino del trash: la frase che uno inizia la finisce l’altro. E via così, in un incessante susseguirsi di freddure degne del peggiore dei Cinepanettoni.

Già conscio di essere un personaggio – televisivo o circense a voi la sentenza – Tony è stato causa del primo incontro nel Pinnettu convocato dal presentatore Filippo Bisciglia. Appena allontanato dalla fidanzata Jenny, ha sentito l’impellente bisogno di svelarsi di fronte alla telecamera, raccontando di una sua personalità nascosta. Un certo Mr. Hyde che verrebbe fuori durante i lunghi viaggi all’estero (dove Jenny non è mai stata invitata) e nelle serate in discoteca a lavorare come deejay.

Per non essere da meno del compagno, anche Lino è stato protagonista di uno dei primi filmati di questa stagione. Beccato a commentare – in stile Lino Banfi nei famosi film sexy degli Anni ’70 – i prestanti fisici delle tentatrici in bikini. Doppi sensi, smorfiette e mani nei capelli: in onda il ritratto del tipico guascone all’italiana. Mentre la verace Alessia osserva incredula, ma non troppo. Con Lino ci sta da tempo, e pur essendo abbastanza matta da essere la sua ragazza, non può essere così ingenua da non aspettarsi esattamente ciò che le è stato mostrato.

Arriva la settima coppia a sorpresa

Nelle scorse settimane, ci erano già state presentante tutte le coppie di questa nuova edizione… o almeno così credevamo. Perché nel corso della prima puntata, Filippo ha accolto Gaia e Luca, la settima coppia di Temptation Island 2024. Fidanzati trentenni di Riccione, insieme da meno di due anni, hanno già sperimentato l’infedeltà. O, almeno è stata Gaia a farlo perché, ci spiega il conduttore, il passatempo di Luca sono le “scappatelle”. Non sappiamo ancora molto di loro ma, visti i precedenti, di certo questo romagnolo verace ci offrirà parecchi spunti di discussione nelle prossime settimane.