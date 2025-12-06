Rossella Brescia a Verissimo su Cannito: “Non ci tornerei. Dopo di lui, non riesco più a fidarmi”. E parla dell’addio a suo padre.

Ospite di "Verissimo", Rossella Brescia ha raccontato dell'addio a suo padre, morto di Alzheimer, e delle difficoltà in amore dopo la separazione da Luciano Cannito

Non è un momento semplice, ma Rossella Brescia non ha perso il sorriso: la ballerina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della recente scomparsa del papà a causa dell’Alzheimer e dell’addio a Luciano Cannito, definito “una vera porta in faccia”.

Rossella Brescia e la separazione da Luciano Cannito

“Adesso mi sto riprendendo da un po’ di cose che mi sono successe”, con queste parole, Rossella Brescia ha iniziato la sua lunga intervista con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Provata da diversi lutti familiari, la ballerina e conduttrice radiofonica non sta vivendo un momento felice nemmeno sul fronte sentimentale: dopo la fine della storia con il coreografo Luciano Cannito, durata 18 anni, aprirsi di nuovo ai sentimenti sembra quasi impossibile.

“Sono io che non mi apro al mondo, ma quando prendi una porta in faccia è difficile ricominciare. Oggi non mi fido di nessuno, preferisco rimanere da sola e cercare la concretezza”, ha spiegato Rossella. Eppure, i rapporti con il suo ex non sono cattivi: “Sono una di quelle che devono voler bene a tutti. Mi sono arrabbiata tanto all’inizio con lui, però non riesco a chiudere a livello amicale, anche se non ci tornerei più insieme”.

Pur non avendo un uomo al suo fianco, la Brescia ha comunque trovato un nuovo equilibrio: “Ho riscoperto la bellezza di viaggiare con le amiche, quindi voglio esplorare molto e coltivare nuove amicizie”.

Rossella Brescia e l’addio all’amato papà

Nonostante si mostri forte e risoluta a Silvia Toffanin, Rossella Brescia si è trovata ad affrontare negli scorsi mesi diversi lutti: “Ho perso un pezzo della mia famiglia”, ha raccontato. Alla morte del papà è infatti seguita quella di due zie paterne a cui era molto legata: “Sono andati via insieme”.

Il padre della ballerina, Francesco, combatteva da 10 anni contro l’Alzheimer, una malattia che lo aveva privato della dignità: “Ricordo il giorno in cui è morto, lo porterò sempre con me, nei miei ricordi, paradossalmente anche quelli belli. Siamo stati attorno a lui, abbiamo deciso di togliere le flebo che non avevano più effetto e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando la sera è andato via. Non ce ne siamo nemmeno accorti”.

Il dolore della perdita, ad oggi, è ancora molto doloroso: “Non siamo mai stati una famiglia che esprimeva affetto purtroppo. Anche oggi c’è un pudore in certe cose che non riesco a spiegarmi. Mi manca poterlo abbracciare, non l’ho mai fatto nella vita e lui non potrà mai saperlo”, ha spiegato ancora la showgirl.

A portare un po’ di serenità nella vita di Rossella sono fortunatamente i suoi nipoti, che le hanno recapitato anche un videomessaggio, e la mamma, che ha redatto per lei un’emozionante lettera: “Vorrei ringraziare te e le tue sorelle per cosa avete fatto per papà durante i suoi anni di malattia. Io sono sicura che nel suo cuore voi siete sempre state la sua gioia. Spero di avervi dato, a modo mio, dimostrazione della gratitiudine che provo”.

Un messaggio toccante che ha commosso anche gli spettatori e la conduttrice, da sempre molto sensibile ad alcune tematiche.

