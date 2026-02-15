Rossella Brescia ha accettato di mettere nuovamente piede nello studio di Verissimo per un viaggio nella sua lunga carriera. Lo ha fatto perché, professionalmente parlando, ha spento 30 candeline. Tantissimi i riconoscimenti e, di fatto, è davvero difficile trovare persone cui non piaccia.

Dalla danza, alla televisione, fino al successo in radio e alla carriera attoriale. Un vero fenomeno poliedrico, del quale negli ultimi anni si è parlato anche per motivi privati. Il riferimento va ovviamente a Luciano Cannito, con il quale l’amore è terminato di colpo dopo ben 18 anni.

L’addio al padre

Uno dei grandi dolori di Rossella Brescia è di certo rappresentato dalla morte di suo padre Francesco. Vorrebbe sognarlo, per sentirlo ancora un po’ vicino, ma questo regalo non le è ancora piovuto tra le mani.

Una figura che non la lascia mai e, al netto di una vita tanto frenetica, il ricordo va sempre a lui. Ora però la famiglia si è stretta maggiormente intorno a sua madre. La sente ogni giorno e non riesce a immaginare cosa stia passando, dopo aver detto addio alla persona con la quale ha condiviso più di 60 anni di vita.

“Si sta riprendendo. Dopo tanti anni insieme, però, è difficile e non posso immaginare cosa stia passando. Ha però tanto amore per la sua famiglia, è una combattente e sta andando avanti. Forse io ho preso proprio da lei. Purtroppo, con le prove a teatro, non riesce a esserle molto vicina. Ci sentiamo però sempre e ha le mie sorelle a casa”.

Il messaggio di Luciano Cannito

Silvia Toffanin ha avuto come ospite anche Luciano Cannito (non nella stessa puntata). Ha dunque mostrato a Rossella Brescia un video che lo vede parlare del suo amore per Rossella Brescia. Pochi secondi decisamente confusi, che hanno spinto le due quasi a riderne.

“I grandi amori nella vita non finiscono mai. Non potevo immaginare che un amore immenso, diventato diverso, potesse darmi la possibilità di pensare a un’altra persona. Avrei pensato di mancarle di rispetto, in quel momento. Sono passato attraverso fiumi di lacrime. Sono stato solo e ho sofferto come un cane, perché lei è meravigliosa e l’amerò per sempre. Non c’entrano terze persone. Mi sono sentito strano, con le nostre vite e i nostri lavori su direzioni diverse”.

Non ho capito

Silvia Toffanin, tornato il collegamento in studio, guarda Rossella Brescia e a stento trattiene un sorriso. La reazione di pancia della ballerina, conduttrice e attrice è stata straordinaria: “Io non ho capito”.

In un raro momento, la padrona di casa si è così lasciata andare, quasi prendendo un po’ in giro (bonariamente) l’intervistato: “Non l’ho capito neanche io”. Da qui in poi ha inizio una parentesi dell’intervista, intitolata non-ho-capito.

“Non ho capito bene, perché lui certe cose me le aveva anche dette, ma è una cosa che non sono riuscita a capire. Magari potremmo rivedere il video. Non ho ben capito. So che gli amori si trasformano, però diventano altro. Non è l’amore dei primi giorni. Quello diventa altro, spesso meglio. Avrei preferito maggiore chiarezza. Lui parla di sincerità, ma forse sono stata io a non capire delle cose, forse sono tonta io, non lo so. Adesso sono andata avanti e gli voglio sinceramente bene. Vent’anni non si cancellano ma non riesco a capire cos’è successo. Ha parlato di una terza persona, quindi vuol dire che c’era. Non lo so. Gli auguro il bene ma sta diventando una serie turca”.

