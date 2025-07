Rossella Brescia, l’amara confessione sulla separazione: “Non mi sono mai accorta di nulla”

IPA Rossella Brescia

Lo stop inatteso della storia fra Rossella Brescia e il coreografo Luciano Cannito ha lasciato tutti di stucco. Dopo 18 anni insieme, il coreografo ha deciso di mettere un punto. “Non credo (che torneremo insieme), si è rotto qualcosa”, ha rivelato la showgirl in un’intervista. Rossella Brescia, sebbene ferita, confessa di non nutrire alcun rancore verso l’ex: “Non ce l’ho con lui, ma con me stessa… Resto una bambina a cui piace sognare”.

La conduttrice radiofonica ha detto infatti di aver sempre creduto nel loro amore come in quello dei suoi genitori (insieme da oltre 60 anni).

“Pensavo fosse per sempre”: il racconto intimo di Rossella Brescia

Nel racconto rilasciato al settimanale Oggi, Rossella Brescia ripercorre la loro lunga storia d’amore iniziata nel 2006. Descrive quel legame come profondamente stabile: “Io e Cannito stavamo insieme da 18 anni, pensavo fossimo diretti verso quel tipo di amore che ho visto tra i miei genitori, 60 anni di matrimonio”.

Per lei la fine è arrivata come uno schiaffo, soprattutto perché si sentiva al sicuro: ha ammesso di essere stata ingenua ma, allo stesso tempo, mantiene un grande rispetto per il valore di quegli anni condivisi.

Pur nel dolore, ha un enorme senso di autocritica e conferma di non incolpare Luciano Cannito (che considera pur sempre una persona importante della sua vita) e anzi conservare con lui un rapporto pacifico.

Rossella Brescia rompe il silenzio sui sospetti di tradimento

Si è molto parlato di presunti tradimenti da parte di Cannito, ma Rossella Brescia ha preferito non rincorrere voci o sospetti, a differenza di quanto ha fatto per esempio Elisabetta Franchi: “I tradimenti? Nessun investigatore. Ma che ci spendo pure dei soldi? Me ce compro una borsa, piuttosto!”.

Non ha cercato conferme, né si è lasciata andare a congetture: “Una donna, certe cose le capisce senza bisogno di un detective”, ha detto, lasciando intendere che certi segnali si colgono, anche senza prove concrete. Con leggerezza e dignità, ha scelto di non lasciarsi travolgere dal rancore o dalla curiosità: preferisce seguire il suo istinto e andare avanti.

Nessuna possibilità di ritorno: cosa ha detto davvero

Del resto, interpellata sulla possibilità di un ritorno di fiamma, la Brescia è categorica: “Non credo, si è rotto qualcosa”.

Non ci sono progetti di riconciliazione per il futuro immediato: la decisione è stata definitiva e lei l’ha accettata. Il suo atteggiamento, però, resta composto e maturo. Ripete spesso che non farà mai leva sul rancore: “Se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io” – scherza – almeno io non devo confrontarmi con Angelina Jolie”.

Rossella Brescia ha dimostrato (non solo a parole) di sapersi rialzare: dopo l’addio ha continuato a lavorare con grinta (curando anche il suo debutto cinematografico nel film Jastimari). Oggi si dice “disillusa” ma pronta ad aprirsi a nuove esperienze, confidando nel prossimo amore.

Non rimpiange il fatto di non aver avuto figli: “Ci ho provato tanto… So che sarei stata una mamma stupenda”. Ha comunque realizzato altri sogni, come quello di diventare zia.