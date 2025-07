Elisabetta Franchi sulla separazione con Alan Scarpellini: “Ingaggiai sette investigatori”

Getty Images Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi, imprenditrice e direttrice creativa del suo omonimo brand, si è raccontata senza filtri nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. In questa intervista ripercorre la sua vita: dall’infanzia difficile fino al successo conquistato senza scorciatoie, passando per i suoi grandi amori. Ha anche svelato un retroscena clamoroso sulla fine della relazione con Alan Scarpellini, padre di suo figlio Leone, parlando di quella dolorosa separazione.

Il tono con cui Elisabetta Franchi parla della separazione è quello di una donna che ha accettato cosa è accaduto. Non menziona nessun risvolto giudiziario, non si piange addosso, non cerca colpevoli esterni, ma ricostruisce con lucidità la sofferenza e le tappe di un addio che ha avuto bisogno di conferme concrete. L’assenza di rabbia nelle sue parole lascia spazio a una narrazione matura, che racconta cosa significhi fidarsi, essere delusi e scegliere comunque di andare avanti.

Elisabetta Franchi parla del dolore per la fine della storia con Alan Scarpellini

Il secondo grande amore di Elisabetta è Alan Scarpellini, compagno con cui ha avuto il figlio Leone. La loro relazione dura circa 16 anni, finché Elisabetta Franchi inizia a notare cambiamenti nel partner e il sospetto di un tradimento si fa strada. Per togliersi ogni dubbio, decide di rivolgersi a ben sette investigatori privati. Il dossier raccolto purtroppo conferma i timori: Alan la tradiva.

“La separazione è stata un grandissimo dolore”, confessa la stilista ripensando a quei momenti difficili. Con le prove in mano tenta di ottenere una confessione, ma invano: “Hai mai visto un uomo ammettere un tradimento? Negheranno fino alla morte”, commenta con amara ironia. Alla fine Elisabetta trova il coraggio di chiudere la relazione e voltare pagina.

“Ho assunto sette investigatori”: il tradimento che ha segnato la fine

Ma lei ha voluto chiarezza. Nessuna scenata, parrebbe. E così arriva la decisione di ingaggiare investigatori privati per scoprire la verità. “Non porto rancore, l’ho perdonato come uomo e come padre. Lui è stato il mio secondo grande amore”, ha detto, spiegando di avere oggi un rapporto civile con l’ex, per il bene del figlio Leone. Ma quel dolore ha lasciato un segno. “In 40 anni ho avuto tre uomini importanti, ora ho capito che è bello divertirsi”, ha aggiunto.

La stilista racconta l’inizio del suo sogno e l’amore per Sabatino Cennamo

Per emergere, Elisabetta Franchi ha dovuto lottare fin da giovane, perché nulla le è stato regalato, racconta. “La mia famiglia non aveva possibilità, un padre mancato, un disastro. Volevo riscattarmi da quella situazione”, ricorda la designer.

La svolta arriva con il primo grande amore, Sabatino Cennamo. Molto più anziano di lei, Sabatino le dà fiducia e supporto psicologico, senza però offrirle aiuti economici. Con il suo incoraggiamento apre il primo atelier e, pochi anni dopo, insieme fondano la società Betty Blue, dando ufficialmente vita al marchio Elisabetta Franchi.

La coppia ha una figlia, Ginevra. Dopo 17 anni insieme Sabatino si ammala gravemente e nel 2008 muore. Prima di andarsene riesce a conoscere la loro bambina.