Elisabetta Franchi ritrova l’amore: sui social gli scatti in barca con il giovane fidanzato

Si può rinascere dopo una dolorosa separazione e iniziare una nuova vita, con un nuovo amore? Certo che si può, anche quando si è varcata la soglia dei 56 anni ed Elisabetta Franchi ne è la prova vivente. La famosa stilista e creatrice dell’omonimo brand ha infatti da poco concluso una lunga relazione con lo storico compagno Alan Scarpellini e sembra aver intrapreso una nuova storia che non solo le fa brillare gli occhi, ma sembra anche donarle una nuova giovinezza, con tutta la voglia e la determinazione nel costruire un futuro diverso.

A confermare il nuovo amore è la stessa Elisabetta che ha condiviso degli scatti inequivocabili con un giovane ragazzo sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Franchi, gli scatti in bianco e nero con il nuovo amore

Complicità alle stelle, atmosfera romantica e location da sogno: negli scatti condivisi da Elisabetta Franchi sul suo profilo personale Instagram (la stilista ne ha anche un secondo dedicato esclusivamente al suo brand) la designer sembra non farsi mancare niente e tutto sembra partecipare a creare la perfetta atmosfera romantica.

Protagonisti degli scatti in bianco e nero sono proprio la Franchi e il suo giovane amore, un ragazzo che le sta molto vicino e sembra condividere con lei un sentimento appena nato.

Lo sfondo è quello super glamour della Costa Smeralda, nel cuore della Sardegna, terra perfetta per far da cornice al nuovo amore che sembra aver fatto breccia nel cuore della stilista, delusa dalla fine della storia con lo storico ex Alan Scarpellini.

Il ragazzo accanto ad Elisabetta si chiama Angelo, ma non si molto altro su di lui, anche se la didascalia a corredo della foto parla chiaro: “È così: essere liberi è niente, se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi” alludendo alla fiducia e alla complicità che evidentemente ha trovato nel nuovo compagno, a differenza delle grandi delusioni provate prima di lui.

La prima, con il marito Sabatino Cennamo, morto tragicamente per un tumore al fegato; la seconda con Alan Scarpellini al quale Elisabetta ha detto addio nel 2023 dopo 16 anni amore e la scoperta di un tradimento grazie a degli investigatori privati ingaggiati appositamente che le hanno anche fatto rischiare un processo per stalking.

Ora, archiviate le sofferenze e le delusioni patite nelle due storie più importanti della sua vita, anche se completamente diverse tra loro, Elisabetta Franchi è pronta a vivere un nuovo amore accanto ad Angelo e sembra essere più viva e risoluta che mai.

Elisabetta Franchi, forma al top in barca e pensiero positivo

Qual è il segreto della bellezza di Elisabetta Franchi che, a 56 anni, è più in forma e splendida che mai? Difficile dirlo anche se la stessa stilista non manca di condividere sul suo profilo Instagram privato perle di saggezza e spunti di riflessione che guardano allo spirito, oltre che al corpo.

La si sente infatti spesso parlare di costanza, di impegno, di perseveranza: proprio in queste ore la designer ha condiviso delle stories in cui ha scritto “C’è una parola che si chiama costanza. Un’altra che si chiama fatica. Un’altra ancora che si chiama devozione, quella che ti fa alzare la mattina quando il cervello sussurra “bombolone”, ma tu scegli guantoni, tappetino, respiro, ossigeno, karma. Che sia kickboxing o pilates non cambia: il punto è esserci, per il corpo e per la mente” alludendo all’allenamento al quale si sottopone ogni giorno per mantenere la sua forma impeccabile.

E prosegue: “Perché il corpo non è il soprammobile della testa, è Casa. E se lo curi, lu ti ricambia” affermando di aver sempre creduto nella disciplina, nel movimento, nella cura per sentirsi viva dentro e riconoscersi fuori.

Ma nelle stories condivise, Elisabetta non scrive soltanto, bensì passa ai fatti mostrandosi in tutta la sua bellezza mentre si allena in barca scrivendo “Capelli al vento, disciplina nel corpo, visione nella mente”.

E sicuramente un nuovo amore nel cuore.